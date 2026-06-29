"Proyectamos superar las 1.000 viviendas activas este año", afirmó el presidente de IAPV

Se refirió a la nueva moratoria y a otros programas.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) puso en marcha una nueva moratoria destinada a beneficiarios con deudas en el pago de sus viviendas. El plan contempla descuentos de hasta el 40%, facilidades para refinanciar cuotas vencidas y la posibilidad de cancelar la vivienda para iniciar el trámite de escrituración. Así lo confirmó el presidente del organismo, Manuel Schönhals, en diálogo con Elonce.

El funcionario explicó que el instituto administra actualmente miles de cuentas y que existe un importante porcentaje de beneficiarios con distintos niveles de mora. "De esas 18.000 cuentas, recaudamos aproximadamente el 70% de lo que emitimos mensualmente. Cuando bajamos a boletas efectivamente emitidas, ese porcentaje desciende al 60%. Eso quiere decir que hay un 40% de beneficiarios que tienen algún nivel de mora con el instituto", indicó.

Cómo funciona la moratoria

Schönhals detalló que el plan contempla dos modalidades. La primera está destinada a quienes mantienen cuotas vencidas, mientras que la segunda apunta a quienes desean cancelar completamente la vivienda para acceder a la escritura.

"Es una moratoria doble. Quienes tienen cuotas en mora pueden acceder con descuentos e incluso obtener más beneficios si adhieren al débito automático. Además, quienes quieran cancelar totalmente su obligación podrán iniciar el proceso de regularización dominial", explicó.

El trámite para cancelar anticipadamente la vivienda podrá realizarse de manera totalmente online a través del portal del IAPV, mientras que quienes necesiten refinanciar deudas deberán concurrir a la sede central o a las regionales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay o Gualeguaychú para confeccionar un nuevo plan de pagos.

Cuotas mínimas y escrituración

El presidente del organismo recordó que al asumir la gestión encontraron cerca de 1.000 adjudicatarios que abonaban cuotas inferiores a $1.000, correspondientes a antiguos planes habitacionales. "Eso no era un criterio de justicia social y además impedía que el IAPV pudiera reinvertir esos recursos. Por eso establecimos una cuota mínima de 20 UVis, que hoy equivale aproximadamente a $25.000", señaló.

También invitó a quienes tengan situaciones irregulares de ocupación o problemas dominiales a acercarse al organismo para analizar cada caso. "Nos interesa que cada beneficiario logre tener la escritura de su vivienda, porque brinda seguridad jurídica y constituye un patrimonio para su familia", afirmó.

La moratoria tendrá una vigencia inicial de dos meses, durante julio y agosto. Luego se evaluará la posibilidad de extenderla según el nivel de adhesión.

Viviendas en marcha y nuevos créditos

Durante la entrevista, Schönhals también realizó un balance de la política habitacional que lleva adelante el organismo. Indicó que actualmente hay 600 viviendas en construcción mediante el sistema tradicional del IAPV y otras 285 corresponden a créditos individuales del programa Ahora Tu Hogar, destinados a construir, ampliar o refaccionar viviendas sobre terreno propio. "Queremos llegar a 500 créditos este año. En total proyectamos superar las 1.000 viviendas activas en toda la provincia entre construcción tradicional y créditos individuales", aseguró. Además, explicó que el programa fue relanzado bajo el nombre Raíces, eliminando el sistema de sorteo.

"Eliminamos el sorteo porque muchas veces resultaban beneficiadas personas que no tenían regularizada la documentación del terreno. Hoy tenemos 587 créditos en evaluación y 1.184 familias con toda la documentación al día para acceder al financiamiento", precisó.

Cambios en la adjudicación de viviendas

Schönhals anunció además un nuevo esquema para adjudicar viviendas sociales, que comenzará a implementarse con la entrega de 18 viviendas en Piedras Blancas. A ese plan se sumarán 22 viviendas en Feliciano y 90 en Gualeguaychú, todas con un importante grado de avance.

IAPV lanza una nueva moratoria, más facilidades para regularizar deudas de viviendas

El nuevo sistema establecerá que la cuota represente el 20% del ingreso declarado por cada beneficiario y permitirá que quienes cuenten con ahorro propio puedan realizar un aporte de capital para acceder más rápidamente a la vivienda, reemplazando el tradicional mecanismo de sorteo.

"Queremos cambiar el paradigma del IAPV. Construir viviendas agrupadas, otorgar créditos para quienes tienen lote propio y generar más soluciones habitacionales. Para eso también necesitamos que quienes tienen deudas aprovechen esta moratoria y colaboren para que esos recursos vuelvan a transformarse en nuevas viviendas para los entrerrianos", concluyó.