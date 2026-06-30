Confirmaron la identidad de la mujer hallada asesinada en un basural de Santa Fe

Se informó que se trata de Daiana Arber. Y si bien ya hay un detenido por el femicidio, los investigadores no descartan la participación de otras personas. La autopsia confirmó que la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza.
El cuerpo hallado este domingo por la tarde en un basural del oeste de la ciudad de Santa Fe pertenece a Daiana Arber, una mujer que era buscada desde el viernes. Tras la detención de un sospechoso por el macabro hallazgo en un basural de Villa Oculta, las autoridades provinciales confirmaron que no descartan la participación de otras personas en el crimen.
El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindó detalles sobre el estado de la causa y explicó que el despliegue policial comenzó luego de las primeras denuncias por la desaparición de la víctima.
"El despliegue policial fue muy grande para certificar las versiones que estaban dando vueltas. Había un pedido de paradero y después se produjo el macabro hallazgo", señaló.
Un detenido y nuevas hipótesis
Galfrascoli confirmó que la investigación ya tiene un sospechoso detenido, aunque aclaró que la pesquisa continúa abierta. "Hay una persona detenida sobre la cual recaen muchas y profundas sospechas sobre la autoría o la participación necesaria en el femicidio de Daiana. Esta persona moraba en el domicilio que allanamos", precisó.
El funcionario indicó además que los allanamientos permitieron secuestrar elementos considerados relevantes para el expediente. "En al menos uno de los domicilios allanados encontramos evidencia que se incorporó a la causa y sobre la cual se sigue trabajando. Además, no descartamos la participación de otras personas", afirmó.
Respecto del contexto que rodeaba a la víctima, sostuvo: "En el marco del aprovechamiento de la vulnerabilidad de una persona en situación de pobreza extrema, primero la trasladan y en ese lugar se le da muerte".
Cómo comenzó la investigación
La causa comenzó el viernes, cuando una persona se presentó en la Subcomisaría Segunda de Santa Fe para denunciar que, según comentarios de terceros, una mujer había sido asesinada en la zona de Padre Catena y Justicia.
A partir de esa información, la Policía inició los primeros rastrillajes y, durante el sábado, incorporó nuevos testimonios de vecinos que describieron a la víctima como una mujer de alrededor de 30 años, de tez blanca, cabello colorado y aproximadamente 1,60 metros de estatura.
Los investigadores ampliaron la búsqueda hacia distintos sectores donde se sospechaba que podían haber sido descartados restos humanos. Entre los operativos se realizaron inspecciones en un zanjón de calle Naciones Unidas y posteriormente en un basural ubicado en la intersección de Del Trabajo y cortada Justicia, con intervención de Buzos Tácticos, Brigada Aérea y la Sección Perros, aunque sin resultados positivos.
El hallazgo del cuerpo
Finalmente, durante la tarde del domingo, un hombre encontró restos humanos entre la basura acumulada en la zona de Liberación y Estrada.
Las pericias y la autopsia permitieron confirmar que se trataba de Daiana Arber, conocida como "Pili", quien era buscada desde el viernes. El examen forense determinó que fue asesinada de al menos un disparo en la cabeza antes de que su cuerpo fuera descartado dentro de una bolsa.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Gerard, quien instruye la causa bajo la calificación de femicidio. Mientras tanto, el único detenido permanece privado de la libertad y será imputado formalmente en los próximos días, mientras la Justicia procura determinar si otras personas participaron en el crimen.