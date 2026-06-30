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La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en la Escuela Hogar

La propuesta de alimentos a precios populares que impulsa la Municipalidad incorpora una parada estable en la Escuela Hogar de Paraná. Esta semana habrá nuevas jornadas en distintos sectores de la ciudad.

30 de Junio de 2026
Feria en tu barrio
Feria en tu barrio

La propuesta de alimentos a precios populares que impulsa la Municipalidad incorpora una parada estable en la Escuela Hogar de Paraná. Esta semana habrá nuevas jornadas en distintos sectores de la ciudad.

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en la Escuela Hogar de la ciudad de Paraná y sigue convocando a emprendedores para sumarse.

 

Además, esta semana, la propuesta recorrerá tres sectores de la capital provincial con su oferta de productos de productores y emprendedores locales. El miércoles estará de 9 a 12.30 hs en la Plaza Mártires de Malvinas (calles Éxodo Uruguayo y Liga de los Pueblos Libres). El jueves la propuesta se trasladará a la Escuela Hogar (Don Bosco 749) en su nueva condición de punto fijo. Finalmente, el sábado se instalará en la Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

 

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, anunció que el primer jueves de cada mes la feria estará presente en la Escuela Hogar. "Es una política con doble población destinataria: los productores, emprendedores y cooperativas que ofrecen alimentos, y los paranaenses que acceden a productos a muy buen precio, de calidad y frescos".

 

La Feria en tu Barrio ya llegó a 77 puntos móviles distribuidos en los distintos barrios de la ciudad. En cada jornada los vecinos pueden encontrar carnes, verduras, frutas, huevos, miel, quesos, fiambres, yerba y panificados, entre otros rubros.

 

Convocatoria a emprendedores

En paralelo, la Subsecretaría de Producción mantiene abierta una convocatoria dirigida a quienes deseen incorporarse a los puntos de trabajo de la feria. "Las personas que quieran participar con productos alimenticios producidos en Paraná, y que cuenten con carnet de manipulación de alimentos, pueden postularse para ser parte de la feria y así continuar incrementando esta oferta", explicó Bustamante. Los interesados deben completar el formulario disponible en parana.gob.ar/convocatorias.

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