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Reubican una cañería de agua en calle Corrientes: habrá restricción en el suministro y corte de tránsito  

En el marco de la obra de desagües pluviales de La Santiagueña, este martes se reubica cañería de agua potable en calle Corrientes. Por este motivo, habrá corte de tránsito y baja presión de suministro en la zona.

30 de Junio de 2026
Se reubica cañería de agua potable en calle Corrientes
Se reubica cañería de agua potable en calle Corrientes

En el marco de la obra de desagües pluviales de La Santiagueña, este martes se reubica cañería de agua potable en calle Corrientes. Por este motivo, habrá corte de tránsito y baja presión de suministro en la zona.

Baja presión de agua y corte de tránsito. Este martes personal municipal de Paraná ejecuta el tendido y nuevo emplazamiento de la red distribuidora de agua potable en el tramo entre calles Colón y Victoria. La intervención se realiza en el marco de la obra de sistematización de la cuenca del arroyo.

 

En ese sector se debe relocalizar, mediante un desvío, un caño distribuidor 200 milímetros que atraviesan la arteria, debido a la construcción de un nuevo sistema de desagües pluviales de gran diámetro, para reconducir los excedentes pluviales hacia el río Paraná.

 

Debido a esta labor, se instrumentará un corte total de tránsito vehicular por calle Corrientes, entre Colón y Victoria. Se recomienda a los automovilistas transitar con precaución y preferentemente tomar vías alternativas a esa zona para evitar congestionamientos.

 

Asimismo, durante el avance de estas intervenciones podrían registrarse casos de baja presión en el sector lindante, comprendido entre calles San Martín, Nogoyá, La Rioja y La Paz, y zonas aledañas. Se estima que estas tareas podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde.

En calle Carbó

Por otra parte, otra cuadrilla de operarios municipales efectuará esta mañana tareas de excavación, localización y verificación y reparación de un conducto distribuidor del suministro en calle Enrique Carbó, en el tramo entre calles Cura Álvarez y Alsina. Durante el avance de las obras, permanecerá restringido el carril de circulación próximo a la acera sur.

 

No se prevé, inicialmente, la interrupción del abastecimiento de agua potable en esa zona.

Temas:

Cañería corte de tránsito agua Suministro Paraná
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