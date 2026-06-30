Frío extremo, heladas y un posible proceso de ciclogénesis marcarían el inicio de julio

Tras el ingreso de aire antártico, persistirán las heladas y nevadas. Hacia el fin de semana, modelos meteorológicos insinúan un posible proceso de ciclogénesis.
Las altas presiones comenzarán a afianzarse sobre el centro del país, favoreciendo cielos mayormente despejados y condiciones ideales para un importante enfriamiento nocturno.
La noche despejada del lunes favorecerá la formación de heladas este martes en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, en las sierras de Córdoba, en sectores elevados de Cuyo y el noroeste argentino, consolidando un ambiente plenamente invernal.
El avance del sistema continuará durante este martes, cuando las temperaturas descenderán de forma marcada y las nevadas dejarán de limitarse a la cordillera para alcanzar sectores de la estepa patagónica.
Mientras el aire frío domina gran parte del territorio, el noreste argentino presentará un escenario completamente diferente, con probabilidad de lluvias y tormentas.
El SMN emitió alerta amarilla por tormentas fuertes en el norte de Misiones, donde no se descartan fenómenos localmente intensos durante el martes.
En paralelo, continúa vigente la alerta amarilla por vientos en zonas cordilleranas y precordilleranas de Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca, situación que persistirá también durante el miércoles.
Heladas generalizadas y nuevas nevadas para comenzar julio
El miércoles, detrás del frente frío, se instalará un potente sistema de alta presión que impulsará una masa de aire muy fría sobre gran parte del país.
Las condiciones favorecerán heladas generalizadas, sensaciones térmicas muy bajas y un ambiente plenamente invernal desde la Patagonia hasta el centro y norte argentino.
El avance del aire antártico permitirá además nuevas nevadas en la cordillera de Neuquén y Mendoza, donde rige alerta amarilla para el sur mendocino y el centro y norte neuquinos.
La madrugada del jueves también podría dejar nevadas aisladas y sin acumulación significativa en sectores elevados de las afueras de Balcarce (Buenos Aires), así como en las sierras de Córdoba y San Luis, siempre que coincidan temperaturas bajo cero con algunas precipitaciones débiles.
Un posible cambio de escenario comienza a tomar forma
Hacia el jueves, un nuevo y profundo anticiclón consolidará el aire frío sobre el centro del país, manteniendo máximas que incluso en provincias del norte difícilmente superarán los 15 °C.
Al mismo tiempo, un centro de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá sobre el Pacífico, esperando condiciones favorables para cruzar la cordillera a la altura de Mendoza entre el jueves y el viernes.
Este sistema podría convertirse en el gran protagonista del próximo fin de semana, ya que algunos escenarios comienzan a insinuar un proceso de ciclogénesis en la región central.
Pronóstico para la ciudad de Paraná y la región
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana fría, estable y sin lluvias para la ciudad de Paraná. Según los datos del pronóstico extendido, no se prevén precipitaciones para los próximos días y las temperaturas se mantendrán bajas, con mínimas que llegarán hasta 1°C.
Para este martes 30, se anuncia una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 6°C, con cielo parcialmente nublado en distintos momentos del día.
El miércoles 1 se presentará con una máxima de 15°C y una mínima de 6°C. Durante la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, según indicó el organismo nacional.
El viernes será la jornada más fría
El jueves 2, el pronóstico marca una máxima de 12°C y una mínima de 7°C, también sin lluvias previstas. En tanto, el viernes 3 será el día más frío del período, con una mínima de 1°C y una máxima de 13°C.
Para el sábado 4, se espera una mínima de 2°C y una máxima de 16°C, mientras que el domingo 5 la temperatura irá de 4°C a 15°C, con cielo parcialmente nublado.
El inicio de la próxima semana continuará con condiciones similares. Para el lunes 6, el SMN prevé una mínima de 5°C y una máxima de 12°C, sin precipitaciones.