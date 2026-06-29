Reforma previsional: UPCN defendió los 30 años de aportes y pidió una transición para quienes están por jubilarse

La reforma previsional continúa generando un intenso debate en Entre Ríos y, en ese marco, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, expuso la postura del sindicato respecto del proyecto impulsado por el Gobierno provincial. Durante su participación en el programa Quién Dice Qué, que se emite todos los lunes por Elonce, defendió la necesidad de discutir el contenido de la iniciativa, planteó modificaciones y sostuvo que el gremio prioriza el diálogo sin resignar la defensa de los derechos de los trabajadores.

“Cuando decís que UPCN ha querido dar el debate en este tema, en realidad donde estén los trabajadores vamos a dar el debate. Después sí tendremos las acciones que tengamos que hacer, pero siempre discutiendo en una mesa de negociación par aponer nuestra postura y las razones por las cuales adoptamos esa postura. Decir no quiero que se modifique no nos parece una actitud responsable y a la altura del tema que estamos tratando”, expresó al comienzo de la entrevista.

Foto: Elonce.

La dirigente explicó que el gremio decidió involucrarse en la discusión parlamentaria con propuestas concretas, convencido de que la situación de la Caja de Jubilaciones requiere un análisis profundo, aunque advirtió que cualquier cambio debe contemplar la realidad de quienes aportaron durante décadas al sistema previsional.

"Siempre que hablamos de una reforma jubilatoria, nos ponemos en alerta"

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Domínguez recordó que las modificaciones al régimen previsional siempre generan preocupación entre los trabajadores y evocó los antecedentes de la Ley 8.732.

“En general, cuando se habla de jubilaciones son leyes que generan cambios y que rozan derechos que son muy sensibles para los trabajadores que se jubilan. Siempre que hablamos de una reforma jubilatoria, nos ponemos en alerta. Esto es normal, se da en todos los países del mundo y por supuesto en la provincia”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció que el sistema necesita ser revisado, aunque señaló que existen diferencias respecto de cómo debe encararse esa revisión.

“Es una ley que debe ser revisada. Es cierto que hay distorsiones y creo que el diagnóstico no se ha discutido. Lo que sí es que hay distintas miradas sobre qué hacer con la situación de la Caja de Jubilaciones hoy y a futuro. Esto es lo que diferencia la responsabilidad de los senadores, del Ejecutivo y de los representantes de los trabajadores”, puntualizó.

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Para la dirigente sindical, el eje de la discusión debe estar puesto en las personas alcanzadas por el régimen previsional y en el reconocimiento de quienes sostuvieron durante años el funcionamiento del Estado provincial.

La defensa de los trabajadores estatales

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En ese sentido, remarcó el rol que cumplen miles de empleados públicos en áreas esenciales y sostuvo que no deberían ser quienes asuman el mayor costo de la reforma.

“Acá hay personas y trabajadores, hay quienes han estado la mayor parte de su vida prestando un servicio esencial para la sociedad entrerriana. En nuestro caso, representamos a los trabajadores de salud, de comedores, del COPNAF, de los registros, es decir, todos aquellos que están en todas las áreas fundamentales del Estado. También los que siempre han aportado la edad de la jubilación ordinaria y también la cantidad de años de aportes que se requieren en la ley. No somos tan deficitarios y nuestra lógica es que no tenemos que ser los que mayores esfuerzos dejemos en esta discusión. Tenemos que llevar soluciones que en algo tenemos que razonar”, planteó.

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Uno de los principales planteos de UPCN apunta a reducir de 35 a 30 los años de aportes exigidos para acceder al beneficio jubilatorio, un punto que, según Domínguez, es compartido por distintos sectores que participan del debate.

“Es una coincidencia que hemos tenido todos los sectores. ¿Por qué Entre Ríos va a ser su cálculo del haber inicial sobre mayor cantidad de meses que lo que hacen otras provincias que también tienen sus regímenes dependiendo de los gobiernos provinciales? Esto más la comisión de 30 años de aporte, no 35, son los dos puntos esenciales que UPCN sostiene en esta discusión”, explicó.

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Por qué UPCN insiste con los 30 años de aportes

Consultada sobre los fundamentos de esa propuesta, Domínguez explicó que existen razones tanto de equidad como de comparación con otros regímenes provinciales.

“Es por dos razones: porque todas las provincias tienen 30 años de aporte por más que el senador (Rubén Dal Molín) digan que se compara y no siempre la legislación comparada es la mejor, las provincias tienen 30 años de aporte. Además, nosotros planteamos que, en el caso de los regímenes especiales, no se aporte después de jubilado hasta cumplir la edad de jubilación ordinaria”, afirmó.

Luego agregó: “Entendemos que con 30 años de aporte la situación se genera cierta justicia porque sino nosotros aportamos hasta la edad definitiva y otros regímenes quedan beneficiados”.

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La dirigente también se refirió a la discusión sobre la edad jubilatoria y recordó que UPCN fue uno de los gremios que propuso incorporar la perspectiva de género al análisis de la normativa.

“Fuimos los que pusimos sobre la mesa la paridad previsional, que no son solo las edades. Primero no era 65, sino 62 y, en segundo lugar, tenía que haber como condición una compensación por las tareas de cuidado que beneficia y le da una cuota de protección a las mujeres”, remarcó.

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La posibilidad de revisar la edad jubilatoria

Domínguez explicó que la postura del sindicato contempla la posibilidad de revisar la edad jubilatoria siempre que previamente se modifiquen otros aspectos considerados prioritarios.

“Si se mantiene los 120 meses para el haber inicial más los 30 años de aportes para todos, ya hemos dicho que estamos en condiciones de repensar este artículo de la edad y, en todo caso, llevarlo a las edades en las que otras provincias ponen sus regímenes jubilatorios comunes (60 y 65 años)”, señaló.

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La dirigente también advirtió sobre los efectos que tendría la eliminación de algunos beneficios previstos en la legislación vigente, especialmente para quienes ingresaron jóvenes a la administración pública.

“Si esta ley prospera, se deroga este famoso 3x1 (tres años de aporte por uno de edad). Entonces quien entró joven a la administración, puede hacer esa compensación. Se deroga también lo que implica que a mayor cantidad de años de aportes, se le otorgaba actualmente el 85% a la jubilación. Esto ha sido desestimado, pero nos preguntamos, aquellos que están en la administración pública y a punto de jubilarse –manejamos un número de 2.000 trámites que hay pendientes en la Caja de Jubilaciones-. Tiene que haber una ventana de tiempo donde no le podemos correr el arco a los trabajadores”, afirmó.

"No le podemos correr el arco a los trabajadores"

Sobre la situación de quienes están próximos a iniciar el trámite jubilatorio, Domínguez consideró indispensable establecer mecanismos de transición que eviten perjuicios.

“No va a haber afectación de derechos adquiridos. El jubilado que está cobrando su jubilación por supuesto que la edad y los aportes ya están. Le podría llegar a cambiar la actualización de su salario y su movilidad. Pero aquel que está por jubilarse y tiene una gradualidad de cinco años, más la gradualidad a la edad y los años de aportes que se plantea, le aceptan los 30 años de aporte, la edad del 8.732, pero el resto de las condiciones no dice nada el proyecto. Hay muchos trabajadores que tienen más de 30 años de aporte y no llegan a la jubilación por la edad. Debería contemplarse esto para aquellos que están a punto de jubilarse”, manifestó.

Finalmente, la secretaria adjunta de UPCN destacó otra de las propuestas surgidas durante el debate legislativo, vinculada con el seguimiento permanente del funcionamiento del sistema previsional.

Según indicó, el ex titular de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, propuso conformar una comisión permanente que permita evaluar el impacto de la futura ley, analizar las variables que puedan surgir con el paso del tiempo y generar correcciones cuando resulten necesarias.