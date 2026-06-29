AMET se suma al paro docente de Agmer en Entre Ríos y marchará contra la reforma previsional

El paro docente en Entre Ríos sumará este miércoles a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que anunció una medida de fuerza con movilización en rechazo al proyecto de reforma previsional que se debate en el Senado provincial. El gremio también reclamó la inmediata convocatoria a la mesa paritaria para discutir salarios.

Con esta decisión, AMET se incorporó a la jornada de protesta impulsada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que también convocó a un paro y una movilización hacia la capital provincial en defensa del sistema previsional y en reclamo de mejoras salariales.

La medida fue resuelta por la Comisión Directiva Provincial del sindicato y se llevará a cabo este miércoles 1° de julio.

Reclamo por la reforma y las paritarias

A través de un comunicado, AMET señaló que el objetivo del paro es "defender los derechos previsionales de las trabajadoras y los trabajadores" frente al proyecto de reforma jubilatoria que analiza la Cámara de Senadores.

Además, el sindicato cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial al pedido de apertura de la negociación salarial. Recordó que el pasado 22 de junio reiteró formalmente ante la Secretaría de Trabajo la solicitud para convocar a paritarias, aunque aseguró que hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable.

"La falta de convocatoria representa un incumplimiento del diálogo institucional y profundiza la incertidumbre que atraviesan las y los trabajadores de la educación", sostuvo la entidad gremial.

Convocatoria a la movilización

Finalmente, AMET ratificó su compromiso con la defensa de la educación pública, el salario docente y "un sistema previsional justo", al tiempo que convocó a toda la docencia técnica a participar activamente del paro y de la movilización prevista para este miércoles.

De esta manera, la protesta docente en Entre Ríos contará con la adhesión de los dos principales gremios del sector, en una jornada que tendrá como ejes el rechazo a la reforma previsional y el reclamo de una urgente recomposición salarial.