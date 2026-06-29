Rubén Dal Molín confirmó cambios al proyecto de reforma previsional y revisarán el cálculo del haber inicial

REDACCIÓN ELONCE
El senador Rubén Dal Molín confirmó a Elonce que la reforma previsional tendrá cambios antes del dictamen. Anticipó que se revisarán el cálculo del haber inicial y la delegación de facultades, mientras continúa la búsqueda de consensos.
El proyecto de reforma previsional de Entre Ríos tendrá modificaciones antes de obtener dictamen en el Senado. Así lo confirmó a Elonce el presidente del bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín, quien sostuvo que ya comenzaron a trabajar sobre la redacción definitiva y adelantó que se revisarán aspectos como el cálculo del haber inicial y la delegación de facultades.
"Venimos trabajando esta ley desde mucho antes, analizando la necesidad de modificar el sistema previsional de Entre Ríos. Ese trabajo concluyó en este proyecto de ley, en el que invitamos y escuchamos a todos los actores involucrados. El miércoles finalizará esa etapa con la participación del fiscal de Estado, a quien se le consultarán algunas cuestiones vinculadas a la constitucionalidad de algunos artículos. Nadie duda de que hay que modificar el sistema", afirmó.
El senador confirmó además que durante la mañana de este lunes mantuvieron una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para evaluar los cambios que podrían incorporarse al texto.
"El proyecto original va a recibir modificaciones"
Dal Molín aseguró que el oficialismo tomó nota de los planteos realizados durante las jornadas de debate y que el texto sufrirá cambios antes de llegar al recinto. "Todo este proceso se enriqueció con los aportes de los distintos sectores. Entendemos que no vamos a resolver definitivamente el déficit, pero sí vamos a dar un marco de sustentabilidad al sistema", sostuvo.
En ese sentido, agregó: "El proyecto original va a recibir modificaciones. Tal vez no satisfaga a todos los participantes, pero cuando tengamos el texto final sabremos hasta dónde se logró el consenso".
También reveló que ya comenzó el trabajo sobre el dictamen. "Se está revisando la redacción de la delegación de facultades y observaciones sobre una posible inconstitucionalidad", confirmó.
Revisarán el cálculo del haber inicial
Uno de los cambios que podría incorporar el proyecto está vinculado con la forma de calcular el haber jubilatorio inicial. "El haber inicial hoy toma los últimos veinte años. Seguramente ese punto se va a revisar. Cada sistema debe analizarse de manera integral", explicó.
También hizo referencia a otros aspectos del proyecto que continúan en análisis. "La cantidad de años de aportes establece un piso de treinta años con una progresividad que, dentro de siete años, llegará a treinta y cinco", señaló.
Y agregó: "Respecto de la edad jubilatoria, existe acuerdo en evaluar las diferencias entre varones y mujeres, y también hay propuestas para reconocer el cuidado de los hijos. Es un aspecto que está para revisarse".
"No queremos tocar derechos adquiridos"
Dal Molín remarcó que el objetivo del oficialismo es alcanzar una reforma sostenible sin afectar derechos consolidados. "El proyecto puede analizarse desde el punto de vista económico, pero también desde el aspecto legal. No queremos tocar derechos adquiridos", expresó.
Sobre el régimen especial docente, aclaró que no se modificará la edad jubilatoria. "Quienes accedan a la jubilación ordinaria especial continuarán realizando un aporte solidario", indicó.
En esa línea, argumentó: "Es entendible que una docente llegue a un momento en el que ya no pueda seguir frente a un aula, pero también es cierto que se jubila a una edad considerablemente menor, con menos años de aportes y durante más tiempo percibe el beneficio. Se jubilará a los 52 años, pero seguirá realizando un aporte solidario".
Asimismo, recordó que esa obligación ya está prevista en la legislación vigente. "Hay cuestiones que ya están previstas en la Ley 8.732 vigente, tanto el aporte solidario como la jubilación ordinaria especial, pero nunca se aplicaron. Hay que aplicarlo", sostuvo.
El déficit y la necesidad de una reforma
Durante la entrevista, el senador insistió en que el principal desafío es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. "En términos de aportantes y beneficiarios existe un fuerte desequilibrio. Debe abordarse con responsabilidad", afirmó.
Además, recordó que el problema no es nuevo. "Hace treinta años, durante la gestión de Jorge Busti, ya se había presentado un proyecto muy parecido al que hoy estamos tratando. Incluso en 2018 el Consejo Empresario Entrerriano advertía sobre la situación de la Caja de Jubilaciones", señaló.
"Como dijo el doctor Elías, expresidente de la Caja, este es un momento oportuno para avanzar. Lo estamos haciendo con responsabilidad y el presidente actual, Gastón Bagnat, ha trabajado mucho sobre este tema", aseguró.
También remarcó el crecimiento del peso financiero del organismo sobre las cuentas públicas. "Hace diez años la incidencia de la Caja sobre los recursos provinciales era del seis por ciento y hoy representa casi el diez por ciento del presupuesto", precisó.
"Mantener el statu quo es un riesgo enorme"
Dal Molín manifestó su expectativa de que el Senado logre consensuar un dictamen que luego pueda ser tratado en el recinto y obtener media sanción. "Creo que puede haber consenso. Ojalá logremos el mejor dictamen posible. Somos un bloque oficialista, pero nos detuvimos mucho en analizar el impacto de cada medida y también las propuestas alternativas", expresó.
Finalmente, defendió la necesidad de avanzar con la reforma. "Mantener el statu quo representa un riesgo enorme. Los informes actuariales muestran que, si dejamos pasar el tiempo sin hacer cambios, el sistema va camino a un escenario cada vez más complejo. Nos chocamos", concluyó.