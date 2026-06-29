Agresión a un árbitro de básquet en Paraná: suspenden las designaciones hasta el 6 de julio

La agresión a un árbitro ocurrida durante la final de la categoría U21 entre Sionista y Estudiantes generó un fuerte impacto en el básquet de Paraná y abrió un profundo debate sobre la seguridad de quienes imparten justicia en las canchas. El episodio, que quedó registrado en un video, motivó una reunión entre el Colegio de Árbitros y la Asociación Paranaense de Básquet (APB), tras la cual se confirmó la suspensión de todas las designaciones arbitrales hasta el próximo 6 de julio.

Martín Tesoro, integrante del Colegio de Árbitros, dialogó con Elonce al término del encuentro y describió la gravedad del episodio que tuvo como víctima al árbitro Claudio Páez.

“Terminamos la primera instancia de una reunión con respecto a los hechos de ayer, donde un compañero nuestro, Claudio Páez, fue agredido por la espalda con un golpe en la costilla por un miembro del consejo directivo del Club Estudiantes. Es una persona que formaba parte de un sistema que pretendía colaborar con los árbitros en los partidos de básquet”, detalló.

Preocupación por la reiteración de hechos violentos

Tesoro explicó que el hecho no fue un episodio aislado y advirtió sobre una escalada de violencia que viene registrándose en distintas competencias del básquet regional.

“Esto nos ha preocupado porque ahora fue este hecho, la semana pasada fue en Crespo, después en un partido de básquet de niñas de 13 años. Esto nos pone en una situación de preocupación porque nos sentimos con la obligación de darle respuesta a los árbitros y no estamos encontrando por el momento. Por eso estamos reunidos buscando diferentes alternativas”, aseguró.

Otra postal del golpe. Foto: Elonce.

Martín Tesoro, integrante del Colegio de Árbitros. Foto: Elonce.

Ante ese escenario, el Colegio de Árbitros y la Asociación Argentina de Árbitros resolvieron suspender las designaciones para todos los encuentros organizados por la APB mientras continúan las conversaciones con las autoridades.

“Enviamos un escrito por la tarde, en el cual habíamos, desde el Colegio de Árbitros y la Asociación Argentina de Árbitros, tomado la decisión de suspender todo tipo de asignaciones hasta el lunes 6. Mientras tanto, nos encontrábamos en diálogo permanente con la asociación y los árbitros para ver qué alternativa se propone para poder darle herramientas y que puedan trabajar en un ambiente seguro”, explicó.

El pedido de mayores garantías

Tras la reunión desarrollada en la sede de la APB, Tesoro reconoció que existe voluntad de las autoridades para encontrar una salida al conflicto, aunque aclaró que la medida de fuerza continúa vigente.

“Hay intenciones desde la APB de poder encausar esta situación y poder llegar a un acuerdo. Mientras tanto, mantenemos esta situación de, hasta el lunes 6 no vamos a arbitrar. Pero estamos abiertos a todas las propuestas y estamos en asamblea permanente para ver cómo seguimos con este tema”, comentó.

El dirigente sostuvo que el principal objetivo es garantizar que los árbitros puedan desarrollar su tarea sin temor a sufrir agresiones físicas o verbales. “Hablamos que nos den ciertas herramientas para que los árbitros puedan ir a dirigir en un clima de tranquilidad y no que vaya a una cancha y no que un dirigente que es parte de un juego, venga y le pegue una trompada”, ahondó.

También quedó afectada la definición del torneo

La suspensión de las designaciones arbitrales también impactó sobre la programación deportiva de la Asociación Paranaense de Básquet. Entre los encuentros comprometidos aparece la esperada final de Primera División entre Olimpia y Recreativo.

“Ha quedado sin resolverse porque expresamos claramente que hasta el lunes 6 no se iban a designar árbitros, más allá de que es una situación compleja y que los calendarios son apremiantes. Ponemos como prioridad las cuestiones de salud psicológica y mental de nuestros árbitros”, afirmó Tesoro.

El integrante del Colegio de Árbitros insistió en que la decisión busca proteger a quienes deben impartir justicia en los partidos y generar condiciones para que puedan regresar a las canchas con mayores garantías.

"Estamos en una situación de violencia extrema"

En el tramo final de la entrevista, Tesoro realizó una reflexión sobre el contexto que atraviesa el deporte y expresó su preocupación por el crecimiento de los episodios violentos.

“Nos hemos encontrado con un deporte que se ha vuelto violento. El deporte está violento en distintos contextos. Que entre un dirigente, que golpee a un árbitro y sea filmado por las cámaras, nos ha puesto muy triste”, señaló.

Finalmente, resumió el escenario que atraviesa el arbitraje con una frase que refleja el clima de preocupación que existe dentro del Colegio de Árbitros: “Estamos en una situación de violencia extrema”.