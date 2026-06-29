Ñoquis del 29 con 50% de descuento: la propuesta que volvió a convocar a los paranaenses

REDACCIÓN ELONCE
Los ñoquis del 29 con 50% de descuento regresaron este lunes a distintos locales gastronómicos de Paraná. La promoción reunió a 14 establecimientos adheridos y permitió disfrutar de una amplia variedad de salsas a mitad de precio.
Los ñoquis del 29 con 50% de descuento volvieron a ser protagonistas de una nueva propuesta gastronómica en Paraná. Durante este domingo, vecinos y visitantes aprovecharon la iniciativa impulsada por distintos comercios para disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana a mitad de precio. En total, 14 establecimientos participaron de la promoción, que estuvo vigente entre las 20 y las 24.
Marcelo Barsuglia explicó a Elonce cómo surgió esta nueva edición y el alcance de la propuesta. “Hoy 29 se vienen haciendo otro tipo de acciones a un descuento del 50% con otros artículos. El ñoqui es algo que es muy aceptado por la gran mayoría de la gente y se hizo esta promoción que comenzó a las 20 y termina a las 24 horas con un plato al 50% de descuento”, afirmó.
Además del descuento, quienes asistieron pudieron elegir entre una amplia variedad de acompañamientos para personalizar cada plato según sus preferencias.
Una carta con múltiples opciones
Barsuglia destacó que la propuesta buscó ofrecer alternativas para todos los gustos. “Hay ocho o diez salsas que se agregan a gusto del cliente. Es bastante completa la carta”, sostuvo al referirse a las diferentes combinaciones disponibles durante la jornada.
La iniciativa volvió a reunir a familias, grupos de amigos y parejas que aprovecharon el tradicional día 29 para salir a comer y disfrutar de una promoción que ya se convirtió en una costumbre para muchos paranaenses.
La amplia participación de restaurantes permitió distribuir la demanda en distintos puntos de la ciudad y consolidar una propuesta que busca incentivar el movimiento gastronómico local.
Comensales que aprovecharon la promoción
Entre quienes disfrutaron de la iniciativa estuvieron dos amigos que decidieron acercarse apenas conocieron la promoción. “Es muy rico, siempre comemos bien y aprovechamos hoy cuando nos enteramos y no queríamos faltar. Ya venimos a la de las pastas y ahora venimos a los ñoquis”, comentó uno de ellos, quien eligió un plato acompañado con salsa de albahaca, muzzarella y tomate cherry.
Su acompañante prefirió una alternativa más clásica y destacó tanto la calidad como el tamaño de las porciones. “Son porciones generosas, lo cual amerita una charla entre medio”, aportó a Elonce mientras degustaba unos ñoquis con salsa bolognesa.
Una propuesta que suma nuevos seguidores
La promoción también atrajo a quienes participaron por primera vez de la iniciativa. Milagros eligió unos ñoquis con salsa filetto y contó que era la primera ocasión en que decidía sumarse a esta propuesta gastronómica que se desarrolla en la capital entrerriana.