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Ñoquis del 29 con 50% de descuento: la propuesta que volvió a convocar a los paranaenses

Los ñoquis del 29 con 50% de descuento regresaron este lunes a distintos locales gastronómicos de Paraná. La promoción reunió a 14 establecimientos adheridos y permitió disfrutar de una amplia variedad de salsas a mitad de precio.

29 de Junio de 2026
Ñoquis del 29 con 50% de descuento.
Ñoquis del 29 con 50% de descuento. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Los ñoquis del 29 con 50% de descuento regresaron este lunes a distintos locales gastronómicos de Paraná. La promoción reunió a 14 establecimientos adheridos y permitió disfrutar de una amplia variedad de salsas a mitad de precio.

Los ñoquis del 29 con 50% de descuento volvieron a ser protagonistas de una nueva propuesta gastronómica en Paraná. Durante este domingo, vecinos y visitantes aprovecharon la iniciativa impulsada por distintos comercios para disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana a mitad de precio. En total, 14 establecimientos participaron de la promoción, que estuvo vigente entre las 20 y las 24.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Marcelo Barsuglia explicó a Elonce cómo surgió esta nueva edición y el alcance de la propuesta. “Hoy 29 se vienen haciendo otro tipo de acciones a un descuento del 50% con otros artículos. El ñoqui es algo que es muy aceptado por la gran mayoría de la gente y se hizo esta promoción que comenzó a las 20 y termina a las 24 horas con un plato al 50% de descuento”, afirmó.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Además del descuento, quienes asistieron pudieron elegir entre una amplia variedad de acompañamientos para personalizar cada plato según sus preferencias.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Una carta con múltiples opciones

 

Barsuglia destacó que la propuesta buscó ofrecer alternativas para todos los gustos. “Hay ocho o diez salsas que se agregan a gusto del cliente. Es bastante completa la carta”, sostuvo al referirse a las diferentes combinaciones disponibles durante la jornada.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La iniciativa volvió a reunir a familias, grupos de amigos y parejas que aprovecharon el tradicional día 29 para salir a comer y disfrutar de una promoción que ya se convirtió en una costumbre para muchos paranaenses.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La amplia participación de restaurantes permitió distribuir la demanda en distintos puntos de la ciudad y consolidar una propuesta que busca incentivar el movimiento gastronómico local.

 

Foto: Elonce.
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Comensales que aprovecharon la promoción

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Entre quienes disfrutaron de la iniciativa estuvieron dos amigos que decidieron acercarse apenas conocieron la promoción. “Es muy rico, siempre comemos bien y aprovechamos hoy cuando nos enteramos y no queríamos faltar. Ya venimos a la de las pastas y ahora venimos a los ñoquis”, comentó uno de ellos, quien eligió un plato acompañado con salsa de albahaca, muzzarella y tomate cherry.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Su acompañante prefirió una alternativa más clásica y destacó tanto la calidad como el tamaño de las porciones. “Son porciones generosas, lo cual amerita una charla entre medio”, aportó a Elonce mientras degustaba unos ñoquis con salsa bolognesa.

 

Foto: Elonce.
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Una propuesta que suma nuevos seguidores

 

Foto: Elonce.
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La promoción también atrajo a quienes participaron por primera vez de la iniciativa. Milagros eligió unos ñoquis con salsa filetto y contó que era la primera ocasión en que decidía sumarse a esta propuesta gastronómica que se desarrolla en la capital entrerriana.

Temas:

Ñoquis promoción gastronómica Paraná
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