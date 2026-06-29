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Rosario Romero recibió al ministro de Seguridad bonaerense para intercambiar experiencias de gestión

Durante el encuentro intercambiaron experiencias de gestión y coincidieron en la importancia del trabajo articulado entre municipios y provincias para fortalecer las políticas de prevención y cuidado de la comunidad.

29 de Junio de 2026
Rosario Romero recibió a Javier Alonso.
Rosario Romero recibió a Javier Alonso. Foto: (MdP).

Durante el encuentro intercambiaron experiencias de gestión y coincidieron en la importancia del trabajo articulado entre municipios y provincias para fortalecer las políticas de prevención y cuidado de la comunidad.

La presidenta municipal recibió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Durante el encuentro intercambiaron experiencias de gestión y coincidieron en la importancia del trabajo articulado entre municipios y provincias para fortalecer las políticas de prevención y cuidado de la comunidad.

La intendenta Rosario Romero recibió este lunes al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, con quien mantuvo una reunión de trabajo en la que intercambiaron experiencias de gestión y analizaron estrategias para fortalecer las políticas de seguridad desde una perspectiva de articulación entre los distintos niveles del Estado.

 

El encuentro se desarrolló en el Palacio Municipal, luego de la participación del ministro bonaerense en las actividades del Consejo de Seguridad Interior que tiene lugar en Paraná.

 

“Intercambiamos opiniones sobre cuestiones vinculadas a la seguridad, pero también sobre distintos aspectos de la gestión pública. Agradezco su visita en el marco del encuentro del Consejo de Seguridad Interior que se desarrolla en nuestra ciudad. Es muy valioso poder dialogar sobre políticas públicas que involucran tanto a los municipios como a las provincias”, expresó Romero.

En ese contexto, la Presidenta Municipal destacó el avance del Plan 100% LED que lleva adelante el Municipio y su impacto en la prevención. “Estamos trabajando con el objetivo de que en diciembre toda la ciudad cuente con iluminación LED. Esta inversión ha permitido mejorar sustancialmente la seguridad en distintos sectores porque, además del ahorro energético, entendemos que una ciudad mejor iluminada brinda mejores condiciones para quienes transitan durante la noche”, sostuvo.

 

Por su parte, Javier Alonso valoró el intercambio de experiencias con la jefa comunal y destacó las políticas que desarrolla Paraná en materia de cuidado de la comunidad.

 

“Para nosotros es muy importante dialogar con dirigentes como Rosario (Romero), que conduce una ciudad donde se pueden apreciar numerosas políticas de cuidado. La seguridad es una construcción colectiva; no depende únicamente de la Policía. El intendente es el principal dirigente político que impulsa políticas para cuidar a su comunidad. Poder conocer su visión de gestión y compartir nuestra experiencia de articulación entre el Gobierno provincial y los municipios es muy importante”, afirmó el ministro.

 

La reunión reafirmó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para construir comunidades más seguras, integrando acciones de prevención, infraestructura urbana y políticas públicas orientadas al bienestar de la ciudadanía.

Temas:

Rosario Romero Javier Alonso Buenos Aires Paraná
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