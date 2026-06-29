Comercios: Analizan modificar el horario por el partido de Argentina tras pedido del Sindicato de Empleados

El Centro Comercial e Industrial de Paraná confirmó que recibió el pedido del Sindicato de Empleados de Comercio para modificar el horario de atención del próximo viernes 3 de julio, con motivo del partido que disputará la Selección argentina por el Mundial 2026. La propuesta plantea implementar una jornada de corrido para que los trabajadores puedan seguir el encuentro, aunque la decisión aún no fue tomada. Elonce dialogó con el vicepresidente de la entidad, Víctor Bejar.

"La nota es muy reciente, la recibimos hoy a la mañana. La vamos a tener presente, pero todavía no alcanzamos a charlarla con el personal", explicó el dirigente.

Bejar aclaró que, por el momento, se trata de una opinión personal y que será necesario consultar tanto a los comerciantes como a los empleados antes de adoptar una postura institucional.

La propuesta será analizada

El vicepresidente del Centro Comercial señaló que, en su caso particular, evalúa ofrecer a los trabajadores la posibilidad de retirarse antes del inicio del encuentro. "El personal está tan acostumbrado y organizado alrededor del horario cortado que lo que le vamos a ofrecer es retirarse antes", manifestó.

Piden que comercios modifiquen su horario de atención el viernes

También indicó que la modalidad dependerá de cada comercio. "Donde atienden los propios dueños o hay poco personal suelen acceder a este tipo de propuestas. En los comercios más grandes es más complicado modificar la organización", sostuvo.

"Al mediodía no anda nadie"

Bejar explicó además que la propuesta del sindicato consiste en trabajar de corrido hasta las 18 horas, aunque consideró que modificar el horario habitual con tan poca anticipación puede no resultar conveniente. "Es pronto de hoy hasta el viernes para anunciarlo. Al mediodía no anda nadie, entonces es algo inútil mantener los comercios abiertos. Esa es la experiencia que tenemos", afirmó.

En ese sentido, recordó que el funcionamiento comercial del centro está estrechamente vinculado con los horarios bancarios, escolares y de la administración pública.

La definición llegaría cerca del viernes

El dirigente indicó que el tema será analizado durante las reuniones previstas para los próximos días y que la definición podría conocerse más cerca de la fecha del partido. "Es una buena idea, una buena propuesta, honesta, pero la vamos a pensar, la vamos a charlar y emitiremos una opinión cuando sea oportuno", expresó.

Finalmente, Bejar sostuvo que el horario comercial actual resulta adecuado para la temporada invernal. "En invierno estamos trabajando de 16 a 20 horas. Es un horario razonable", concluyó.