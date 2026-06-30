“Playita al fin”: Agustina Gandolfo revolucionó Miami con su look rojo

Mientras Lautaro Martínez se prepara con la Selección argentina para los cruces decisivos del Mundial 2026, Agustina Gandolfo compartió una nueva postal desde Miami. La esposa del delantero publicó fotos desde la playa, donde se mostró con un bikini rojo y celebró su llegada a la ciudad estadounidense.

“Playita al fin”, escribió Agustina Gandolfo en el posteo que subió a Instagram. La publicación fue realizada luego de su estadía en Kansas, ciudad en la que había acompañado parte de la actividad del plantel argentino durante la fase de grupos.

La imagen mostró a Gandolfo junto al mar, con un look de playa en tonos rojos y una postal relajada en medio de los días de competencia. La influencer suele compartir con sus seguidores escenas de sus viajes, rutinas de entrenamiento y momentos familiares junto a Lautaro Martínez.

La llegada a Miami antes de un partido clave

La presencia de Agustina Gandolfo en Miami coincide con la llegada de la Selección argentina al sur de Florida para afrontar el partido frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial. El encuentro se jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium.

Argentina avanzó a la fase eliminatoria luego de cerrar la etapa de grupos con tres triunfos. Lautaro Martínez convirtió en la victoria ante Jordania y continúa entre las opciones de Lionel Scaloni para integrar el ataque en el próximo compromiso.

La ciudad de Miami será una de las sedes centrales de la continuidad argentina en la Copa del Mundo. Por eso, familiares y parejas de los jugadores también comenzaron a instalarse en la zona para acompañar al plantel durante los días previos al cruce.

Una postal que reunió playa y Mundial

En las últimas semanas, Agustina Gandolfo compartió distintas imágenes de su recorrido por Estados Unidos mientras acompaña a Lautaro Martínez durante el torneo. Antes de llegar a Miami, había mostrado una tarde de descanso en Kansas con mate, sol y entrenamiento.

Ahora, la postal frente al mar sumó una nueva escena de su experiencia durante el Mundial. La publicación recibió miles de reacciones y volvió a posicionarla entre las figuras argentinas que comparten desde las redes el detrás de escena de la Copa del Mundo.