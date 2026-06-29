Modelo paranaense en España: Ayelén Cuenca consolidó su carrera y abrió su academia

REDACCIÓN ELONCE
La modelo paranaense en España, Ayelén Cuenca Ruíz Díaz, contó en Elonce cómo fue el desafío de emigrar, desarrollar su carrera como freelance en Europa y comenzar un nuevo proyecto con una academia de pasarela en Valencia.
La modelo paranaense en España, Ayelén Cuenca Ruíz Díaz, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Luego de un año y medio radicada en Valencia, regresó por unos días a Paraná para reencontrarse con familiares y amigos antes de volver al país europeo, donde continúa desarrollando su actividad como modelo freelance y prepara la apertura de su propia academia de pasarela.
En una entrevista con el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, repasó el camino que la llevó desde la capital entrerriana hasta consolidarse en el mercado internacional.
Aunque reconoció que la decisión de emigrar implicó importantes desafíos, aseguró que el balance es positivo. "Ahora ya estoy asentada y empezando a trabajar de a poquito con mi academia también", expresó al describir su presente en España.
La joven explicó que su nuevo proyecto está vinculado con la formación de modelos. "Sigo haciendo lo que hacía en Paraná, como coach de pasarela, pero ahora, me estoy enfocando en las modelos internacionales", comentó, al tiempo que adelantó que la academia funcionará tanto de manera presencial como virtual.
La adaptación a una nueva vida en Valencia
Ayelén recordó que el viaje comenzó como una prueba, sin imaginar que terminaría estableciéndose definitivamente en España. "Fue todo un reto, la verdad. Más que nada por la adaptación y por estar lejos, donde tenía mi trabajo, me manejaba e iba a Buenos Aires. Vine a probar y, por suerte, de a poquito se me fue dando", relató.
También señaló que la vida cotidiana en Valencia es muy diferente a la de Argentina y que el trabajo exige una dedicación permanente. "Hay mucho casting y mucho movimiento. Pero yo creo que cuando uno se pone una meta, la termina logrando", afirmó a Elonce.
Otro aspecto que debió afrontar fue la convivencia con un idioma regional. "Al principio estaba un poco asustada porque allá no solamente se utiliza el castellano. Yo vivo en Valencia y también se habla valenciano. De a poquito te vas acostumbrando", sostuvo.
El modelaje freelance y las oportunidades en Europa
Durante la entrevista explicó cómo funciona actualmente el mercado laboral para quienes desarrollan la actividad de manera independiente. A diferencia de otros momentos de su carrera, hoy trabaja sin representación exclusiva de una agencia. "Soy modelo freelance. Por el momento no estoy en ninguna agencia. Hay plataformas que utilizan las modelos y las agencias de distintos lugares de Europa. Vos te inscribís y empiezan a aparecer todos los castings que hay alrededor del continente", detalló.
Respecto a la elección de Valencia como lugar para radicarse, reveló que el amor también tuvo un papel importante en la decisión. "Mi pareja vive allá hace muchos años. Lo conocí acá en Argentina y fui a probar un tiempo. Después me terminó gustando y me quedé", contó.
Además, confirmó que ya cuenta con residencia legal en España. "Ahora sí estoy radicada. Tengo la residencia. La nacionalidad todavía no porque tengo que esperar unos cinco años, pero ya estoy legal y puedo trabajar", explicó.
Una carrera que comenzó por casualidad
Ayelén recordó que su ingreso al mundo del modelaje fue completamente inesperado. Todo ocurrió cuando acompañó a una amiga a un casting organizado por la reconocida referente del modelaje entrerriano, Susana Scalvinoni. "Yo fui a acompañar a una amiga que se postulaba para un casting y terminé quedando yo. Era algo totalmente impensado para mí", recordó entre sonrisas.
Aquella oportunidad cambió el rumbo de su vida. "Enseguida me fui a vivir a Chile porque gané un casting entre más de cien personas. Arranqué de casualidad y ya se armó mi carrera. No estaba en los planes y todo se dio muy rápido", relató.
Desde entonces desarrolló trabajos en distintos países de Sudamérica antes de dar el salto definitivo hacia Europa, donde hoy continúa ampliando su experiencia profesional.
El regreso a Paraná y los nuevos proyectos
La visita a la capital entrerriana tuvo un fuerte componente emocional. La modelo explicó que aprovechó los pocos días libres para reencontrarse con sus seres queridos antes de regresar a España. "Extraño muchísimo a mis amigos y a mi familia. Fueron muchos días de despedidas, tanto acá como en Santa Fe", confesó.
Sobre el futuro, señaló que su intención es mantener el vínculo con Argentina a pesar de la distancia. "La idea es volver una vez al año", afirmó.
Antes de despedirse del programa, adelantó que apenas regrese a Valencia comenzará una nueva etapa profesional. "Tengo la apertura de la academia a los pocos meses de llegar. Va a tener una sede física en Valencia y también una modalidad online", indicó a Elonce.
Con una trayectoria que comenzó a los 13 años casi por casualidad y que hoy la encuentra instalada en uno de los mercados más competitivos del modelaje europeo, Ayelén Cuenca Ruíz Díaz aseguró que el esfuerzo y la perseverancia fueron determinantes para alcanzar sus objetivos. "Cuando uno se pone una meta, la termina logrando", resumió, dejando un mensaje para quienes sueñan con abrirse camino más allá de las fronteras.