El Banco Central aseguró que la mora en los créditos llegó a su pico

El vicepresidente del Banco Central afirmó que la mora bancaria alcanzó su punto máximo durante el segundo trimestre de 2026 y sostuvo que el crédito en pesos crecerá con rezago.
El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, aseguró que la mora en los créditos bancarios alcanzó su punto máximo durante el segundo trimestre de 2026 y sostuvo que, a partir de ese escenario, espera una recuperación del financiamiento en pesos, aunque con cierto rezago respecto del crecimiento que ya muestra el crédito en dólares.
Durante una presentación sobre las distintas etapas del programa económico, el funcionario reconoció que el mercado de préstamos en moneda local todavía enfrenta desafíos, pero consideró que el nuevo ciclo crediticio será "más selectivo, saludable y sostenible".
El crédito en pesos aún no acompaña la recuperación
Werning señaló que "el ciclo crediticio está en plena expansión en el segmento de dólares y, en paralelo, el mercado de capitales crece fuerte". Sin embargo, admitió que "el crédito en el segmento pesos se expandirá con un rezago" porque "la mora bancaria tocó pico en el segundo trimestre de 2026".
Según explicó, el crecimiento futuro del financiamiento estará basado en "los aprendizajes de deudores y acreedores" y en una oferta de crédito más racional.
Los últimos datos de la Central de Deudores del BCRA muestran que, en abril, las deudas con más de 90 días de atraso aumentaron del 11,5% al 12% entre las familias y del 3,1% al 3,3% entre las empresas. En el conjunto del sector privado, la mora pasó del 7% al 7,3%.
Además, el informe indicó que el 26,7% de las personas con algún tipo de crédito —ya sea en bancos, billeteras virtuales u otras entidades financieras y no financieras— mantiene al menos un préstamo en situación irregular.
Esperan una mejora de la inversión
Otro de los puntos abordados por el vicepresidente del Banco Central fue la evolución de la inversión, que volvió a mostrar una caída durante el primer trimestre de 2026.
Werning atribuyó ese retroceso al impacto de la incertidumbre electoral, aunque sostuvo que se trataría de un fenómeno transitorio. En ese sentido, consideró que el financiamiento en dólares y el avance de proyectos de infraestructura, como las concesiones viales, permitirán impulsar una recuperación en los próximos meses.
"Para el BCRA, la inversión pronto sumará otro impulso al crecimiento", sostuvo.
Inflación, dólar y reservas
Respecto de la inflación, el funcionario afirmó que la aceleración observada durante el primer trimestre respondió principalmente a factores estacionales, como el aumento de los precios de la carne, la educación y la indumentaria, además del reciente impacto del incremento en los combustibles.
Desde la entidad sostuvieron que la inflación comenzó a moderarse durante abril y mayo y que, hacia adelante, los movimientos de precios responderán principalmente a cambios de oferta y demanda en cada mercado.
En materia cambiaria, Werning destacó que el régimen de flotación permitió absorber shocks internos y externos y aseguró que el tipo de cambio continúa dentro de las bandas previstas.
Asimismo, afirmó que el Banco Central acumuló compras de reservas por más de US$11.000 millones en lo que va del año y expresó que el objetivo es consolidar un escenario en el que "la moneda escasa en Argentina dejará de ser el dólar y pasará a ser el peso". (Ámbito)