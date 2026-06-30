De Muniain a Gorosito: el cambio de planes de San Lorenzo para su nuevo entrenador

La llegada de Iker Muniain a San Lorenzo como entrenador se cayó en las últimas horas por un problema relacionado con la habilitación necesaria para dirigir en la Primera División del fútbol argentino. El exvolante español tenía un acuerdo de palabra para hacerse cargo del plantel, pero la situación administrativa frenó la operación antes de su viaje a Buenos Aires.

Según trascendió, Muniain no cuenta con la licencia exigida para conducir en el país y debía resolver una validación ante la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Desde España también surgieron diferencias sobre su salida del Salamanca CF UDS, club al que había llegado recientemente como entrenador.

La negociación perdió fuerza durante la noche del lunes y desde San Lorenzo le habrían recomendado al español no viajar, ya que el trámite no tenía una resolución inmediata. De ese modo, el club debió volver a buscar una alternativa para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Gorosito, la principal alternativa

Ante la caída de Muniain, la dirigencia volvió a contactar a Néstor “Pipo” Gorosito, quien ya había sido sondeado antes de que el club avanzara por el exjugador vasco. Las conversaciones se reactivaron y, de acuerdo con la información publicada, existe un acuerdo de palabra para que asuma su segundo ciclo al frente del equipo.

Gorosito volvería al Ciclón.

Todavía restan detalles para que la llegada quede formalizada. Las partes volverían a dialogar este martes y, si no surgen nuevas diferencias, la intención sería presentar a Gorosito como técnico de San Lorenzo durante el miércoles. Hasta el momento, el club no difundió un anuncio oficial sobre el reemplazante de Álvarez.

El regreso de Pipo al Ciclón

Gorosito ya dirigió a San Lorenzo durante la temporada 2003/2004. En aquel ciclo, el equipo terminó como subcampeón del Torneo Apertura 2003, antes de que el entrenador dejara el cargo y fuera reemplazado por Héctor Veira.

El posible retorno también tendría un componente especial por la historia del técnico con el club, donde fue una de las figuras como futbolista. Su nombre apareció luego de que otras opciones, entre ellas Ramón Díaz, no prosperaran en la búsqueda encabezada por la conducción azulgrana.

Así, San Lorenzo quedó muy cerca de resolver una situación que cambió de manera abrupta en cuestión de horas: Muniain parecía encaminado a asumir, pero la falta de habilitación obligó a modificar el plan y dejó a Gorosito como el principal candidato para conducir al plantel.