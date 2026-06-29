Qué futbolistas del Mundial 2026 ganaron más seguidores en Instagram tras la fase de grupos

REDACCIÓN ELONCE
El arquero de Cabo Verde, Vozinha, protagonizó el mayor crecimiento en Instagram durante la fase de grupos del Mundial 2026. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también sumaron millones de seguidores, mientras que Brasil y Argentina se ubicaron entre las selecciones con mayor impacto en redes sociales.
La fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó sorpresas dentro del campo de juego, sino también un fuerte impacto en las redes sociales. Varios futbolistas multiplicaron su cantidad de seguidores en Instagram gracias a la exposición que brinda la máxima cita del fútbol, con casos que registraron crecimientos extraordinarios en apenas unas semanas.
Entre las 48 selecciones participantes y más de 1.200 jugadores, algunos nombres sobresalieron ampliamente por el aumento de seguidores y el valor comercial que alcanzaron sus perfiles.
Vozinha fue el gran fenómeno del Mundial en Instagram
El mayor crecimiento correspondió al arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien protagonizó un verdadero fenómeno digital.
El guardameta incorporó 17.242.243 nuevos seguidores durante la fase de grupos, al pasar de apenas 31.538 a 17.273.781 seguidores, lo que representó un incremento del 54.671%.
El salto también tuvo un fuerte impacto económico. Según el análisis, el valor estimado de una publicación patrocinada pasó de aproximadamente 316 dólares antes del Mundial a cerca de 172.738 dólares al cierre de la fase de grupos.
Messi y Cristiano Ronaldo mantienen su liderazgo global
Más allá del surgimiento de nuevas figuras, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continuaron demostrando el enorme alcance que poseen en redes sociales.
El capitán argentino fue el segundo futbolista que más seguidores ganó durante esta etapa del torneo, al sumar 4.578.743 nuevos seguidores.
Por su parte, el portugués incorporó 4.291.888 seguidores, cifra que le permitió cerrar la fase de grupos con 669.938.763 seguidores, consolidándose como el futbolista con la comunidad más grande de Instagram.
Además, Cristiano Ronaldo continúa liderando el mercado publicitario digital, con publicaciones patrocinadas valuadas en hasta 6,70 millones de dólares.
Douglas Santos sorprendió entre las grandes figuras
Uno de los casos más destacados fue el del brasileño Douglas Santos, quien experimentó un crecimiento inesperado durante el torneo.
El defensor pasó de 192.754 a 2.503.051 seguidores, lo que representó un incremento del 1.199%, ubicándose entre los diez futbolistas con mayor crecimiento absoluto durante la fase de grupos.
Tras esa explosión de popularidad, el valor estimado de sus publicaciones patrocinadas alcanzó los 25.031 dólares.
Los jóvenes talentos también aprovecharon la vidriera mundialista
El Mundial también impulsó el crecimiento de varias promesas del fútbol internacional.
Entre los casos más destacados aparecen:
Gilberto Mora (México): pasó de 1.063.522 a 2.195.659 seguidores (+106,5%).
Eloy Room (Curazao): ganó 1.091.555 seguidores (+1.182%).
Keito Nakamura (Japón): sumó 899.013 seguidores (+214,4%).
Yan Diomande (Costa de Marfil): agregó 709.220 seguidores (+193,2%).
También registraron importantes incrementos porcentuales Diney Borges (+919%), Joao Paulo (+718%), Ayyoub Bouaddi (+292%), Gustavo Puerta (+262%) y el argentino Facundo Medina, con un crecimiento del 201%.
Cabo Verde lideró el crecimiento entre las selecciones
En el análisis por equipos, Cabo Verde fue la selección cuyos futbolistas sumaron más seguidores durante la fase de grupos, impulsados principalmente por el fenómeno generado alrededor de Vozinha.
El ranking quedó conformado de la siguiente manera:
Cabo Verde: +18.237.885 seguidores.
Brasil: +16.959.358 seguidores.
Argentina: +11.674.583 seguidores.
Portugal: +7.198.903 seguidores.
Los datos fueron elaborados por MyBettingSites, que monitoreó la evolución de las cuentas oficiales de Instagram de los futbolistas durante las primeras semanas del Mundial 2026. El estudio mostró cómo el torneo no solo potencia el rendimiento deportivo de sus protagonistas, sino que también puede transformar su alcance global y convertirlos en auténticos fenómenos digitales.