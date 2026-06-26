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Deportes Fútbol argentino

Torneo Clausura: confirmaron cuándo comenzará el segundo campeonato del año

Boca hará su estreno el domingo 26 de julio, a las 19:30, frente a Deportivo Riestra como visitante. River, por su parte, comenzará su camino en el Torneo Clausura el sábado 25 de julio, cuando reciba a Barracas Central desde las 19:15.

26 de Junio de 2026
Fútbol argentino.
Fútbol argentino.

Boca hará su estreno el domingo 26 de julio, a las 19:30, frente a Deportivo Riestra como visitante. River, por su parte, comenzará su camino en el Torneo Clausura el sábado 25 de julio, cuando reciba a Barracas Central desde las 19:15.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las tres primeras jornadas del Torneo Clausura 2026, que comenzará el jueves 23 de julio. El partido inaugural tendrá como protagonista a Belgrano, vigente campeón, que recibirá a Rosario Central desde las 19:30.

 

Boca hará su estreno el domingo 26 de julio, a las 19:30, frente a Deportivo Riestra como visitante. El equipo que ahora conduce Rodolfo Arruabarrena tendrá luego un compromiso como local ante Estudiantes, programado para el miércoles 5 de agosto a las 19.

 

 

River, por su parte, comenzará su camino en el Torneo Clausura el sábado 25 de julio, cuando reciba a Barracas Central desde las 19:15. En la segunda fecha visitará a Gimnasia de La Plata y luego volverá al Monumental para enfrentar a Rosario Central.

 

Los primeros partidos de Boca y River

 

Después del cruce ante Riestra, Boca deberá viajar a Rosario para medirse con Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. El encuentro fue programado para el domingo 2 de agosto, desde las 17.

 

 

River visitará a Gimnasia de La Plata el miércoles 29 de julio a las 19:15. Luego, el domingo 2 de agosto desde las 19:15, recibirá a Rosario Central en una reedición de la semifinal del Apertura.

 

La programación difundida para el Torneo Clausura también contempla el primer clásico de la competencia. Central Córdoba y Atlético Tucumán se enfrentarán el jueves 30 de julio, por la segunda fecha, en una nueva edición del Clásico del Norte.

 

 

Racing, Independiente y San Lorenzo ya conocen sus fechas

 

Racing debutará el viernes 24 de julio a las 19 ante Gimnasia de La Plata. En la segunda jornada enfrentará a Rosario Central, el martes 28 a las 21:15, mientras que por la tercera será local de Tigre el sábado 1° de agosto a las 20:30.

 

Independiente comenzará el domingo 26 de julio a las 17:15 frente a Aldosivi. Luego recibirá a Newell’s el jueves 30 a las 21:15 y cerrará las primeras tres fechas ante Vélez, el lunes 3 de agosto desde las 19.

 

 

San Lorenzo iniciará su participación en el Torneo Clausura luego de la renuncia de Gustavo Álvarez. El Ciclón recibirá a Lanús el sábado 25 de julio a las 21:30, será local ante Gimnasia de Mendoza el martes 28 a las 19 y visitará a Central Córdoba el lunes 3 de agosto a las 21:15.

 

Con estos partidos, la Liga Profesional dejó establecido el cronograma inicial del certamen, que se pondrá en marcha mientras se disputa el Mundial 2026.

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