Torneo Clausura: confirmaron cuándo comenzará el segundo campeonato del año

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las tres primeras jornadas del Torneo Clausura 2026, que comenzará el jueves 23 de julio. El partido inaugural tendrá como protagonista a Belgrano, vigente campeón, que recibirá a Rosario Central desde las 19:30.

Boca hará su estreno el domingo 26 de julio, a las 19:30, frente a Deportivo Riestra como visitante. El equipo que ahora conduce Rodolfo Arruabarrena tendrá luego un compromiso como local ante Estudiantes, programado para el miércoles 5 de agosto a las 19.

River, por su parte, comenzará su camino en el Torneo Clausura el sábado 25 de julio, cuando reciba a Barracas Central desde las 19:15. En la segunda fecha visitará a Gimnasia de La Plata y luego volverá al Monumental para enfrentar a Rosario Central.

Los primeros partidos de Boca y River

Después del cruce ante Riestra, Boca deberá viajar a Rosario para medirse con Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. El encuentro fue programado para el domingo 2 de agosto, desde las 17.

River visitará a Gimnasia de La Plata el miércoles 29 de julio a las 19:15. Luego, el domingo 2 de agosto desde las 19:15, recibirá a Rosario Central en una reedición de la semifinal del Apertura.

La programación difundida para el Torneo Clausura también contempla el primer clásico de la competencia. Central Córdoba y Atlético Tucumán se enfrentarán el jueves 30 de julio, por la segunda fecha, en una nueva edición del Clásico del Norte.

Racing, Independiente y San Lorenzo ya conocen sus fechas

Racing debutará el viernes 24 de julio a las 19 ante Gimnasia de La Plata. En la segunda jornada enfrentará a Rosario Central, el martes 28 a las 21:15, mientras que por la tercera será local de Tigre el sábado 1° de agosto a las 20:30.

Independiente comenzará el domingo 26 de julio a las 17:15 frente a Aldosivi. Luego recibirá a Newell’s el jueves 30 a las 21:15 y cerrará las primeras tres fechas ante Vélez, el lunes 3 de agosto desde las 19.

San Lorenzo iniciará su participación en el Torneo Clausura luego de la renuncia de Gustavo Álvarez. El Ciclón recibirá a Lanús el sábado 25 de julio a las 21:30, será local ante Gimnasia de Mendoza el martes 28 a las 19 y visitará a Central Córdoba el lunes 3 de agosto a las 21:15.

Con estos partidos, la Liga Profesional dejó establecido el cronograma inicial del certamen, que se pondrá en marcha mientras se disputa el Mundial 2026.