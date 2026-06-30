Invitan a encuentro sobre salud mental y derechos de las personas mayores

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta "Miércoles Mayores" se realizará este miércoles en calle Andrés Pazos 35 de Paraná, supo Elonce. El encuentro será gratuito y abordará salud mental, capacidad jurídica y derechos de las personas mayores.
La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) realizará una nueva edición del ciclo "Miércoles Mayores", un espacio destinado a personas mayores que, en esta oportunidad, estará dedicado a la salud mental, la capacidad jurídica y el ejercicio de derechos.
Al respecto, el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, Martín Cabrera, explicó a Elonce que la actividad se desarrollará este miércoles a las 15 en la sede de Andrés Pazos 35 de Paraná.
"Fuimos invitados a participar de este encuentro para abordar temas vinculados a la salud mental, los derechos de las personas usuarias del sistema de salud mental y también los derechos de las personas adultas mayores", señaló.
Un espacio para dialogar e intercambiar experiencias
Cabrera destacó que la iniciativa forma parte del Programa de Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades y está abierta a toda la comunidad. "Es un espacio abierto donde están invitadas todas las personas adultas mayores. Los encuentros se realizan cada 15 días y buscan que los participantes puedan interiorizarse sobre distintos temas de interés, dialogar, hacer preguntas e intercambiar experiencias", explicó.
Además, resaltó que estas jornadas también favorecen la construcción de vínculos y redes entre quienes participan. "También es una forma de crear redes, vincularse e informarse sobre temas que resultan importantes para las personas mayores", indicó.
Salud mental y capacidad jurídica
Durante la actividad se abordarán distintos aspectos relacionados con los derechos de las personas mayores y el acceso a la salud mental. "Vamos a hablar sobre salud mental, capacidad jurídica, los procesos de consentimiento y distintos derechos vinculados a las personas adultas mayores", adelantó.
Cabrera informó que también participará la doctora Carina Galizzi, integrante de la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental del Ministerio Público de la Defensa.
La importancia de respetar la autonomía
Consultado sobre las principales inquietudes que suelen manifestar las personas mayores, el funcionario destacó la necesidad de garantizar que puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas. "Uno de los temas que más moviliza es que se respeten sus derechos y la posibilidad de decidir sobre su propia vida. Para eso es fundamental que cuenten con apoyos adecuados y que los entornos sean accesibles", sostuvo.
En ese sentido, explicó que las instituciones deben adaptarse a las necesidades de este grupo etario. "Los sistemas tienen que adaptarse a las personas adultas mayores y no las personas adultas mayores a los sistemas. Es necesario generar ajustes en los procedimientos y mecanismos para hacerlos más accesibles", remarcó.
Asimismo, señaló la importancia de implementar mecanismos de protección. "También es fundamental contar con salvaguardias que eviten abusos y protejan a las personas mayores en la toma de decisiones", afirmó.