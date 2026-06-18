Choque entre camiones dejó dos heridos y cortó el tránsito cerca de Maciá: rescataron a un conductor atrapado

Un choque frontal entre camiones se registró durante la tarde de este jueves, alrededor de las 17, sobre la Ruta Provincial Nº 6, a unos 1.000 metros al norte del acceso a Maciá, en sentido hacia Guardamonte. Como consecuencia del fuerte impacto, dos personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones de gravedad, y el tránsito quedó totalmente interrumpido en ambos sentidos de circulación.

Por causas que se encuentran bajo investigación, colisionaron frontalmente dos vehículos de gran porte: un camión de origen brasileño marca Volvo con semiremolque que circulaba de norte a sur, y otro Scania 112 con acoplado que circulaba por la zona en la dirección contraria. El siniestro movilizó equipos de emergencia y demandó varias horas de trabajo en el lugar.

Según las primeras informaciones, una de las personas involucradas quedó atrapada dentro de la cabina tras el impacto, por lo que fue necesaria la intervención de los rescatistas para poder liberarla.

Dos personas heridas

De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades intervinientes, el conductor del camión brasileño, un hombre de 42 años, sufrió lesiones de consideración y fue derivado a un centro asistencial de Villaguay para recibir atención de mayor complejidad.

En tanto, su acompañante, una mujer de 40 años, resultó herida y fue asistida en el Hospital Falucho de Maciá.

Por su parte, el conductor del otro camión involucrado, oriundo de Villaguay, de 29 años, no presentó lesiones de gravedad y, aunque resultó ileso, fue examinado por precaución en el nosocomio local.

Intenso operativo y corte total de la ruta

A raíz de la violencia del impacto, uno de los acoplados quedó atravesado sobre gran parte de la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular en ambos sentidos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Maciá, Policía Caminera, personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Tala, integrantes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, Bomberos Voluntarios de Maciá y Rosario del Tala, Bomberos Zapadores, Policía Científica, personal médico policial y equipos de emergencia del Hospital Falucho.

Cerca de las 21, el tránsito continuaba siendo asistido.

La lluvia complicó las tareas

Al momento del accidente se registraban precipitaciones en la zona, condición que continuó durante buena parte del operativo.

Las autoridades no descartan que la lluvia, la reducción de la visibilidad y el estado de la calzada hayan influido en la mecánica del siniestro, aunque las circunstancias exactas del choque aún son materia de investigación.