Accidente en la Ruta 168: un camión chocó con un guardarraíl y hay demoras

Un accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta 168, generando complicaciones para quienes circulan entre Santa Fe y Paraná.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro ocurrió a la altura de Colastiné Sur y tuvo como protagonista, al menos, a un camión que se desplazaba por el corredor vial.

Como consecuencia del hecho, el tránsito comenzó a presentar demoras y dificultades en la circulación, especialmente en la mano con sentido hacia la capital entrerriana.

Tránsito afectado hacia Paraná

El accidente se produjo en uno de los sectores más transitados de la Ruta 168, una vía clave para la conexión entre Santa Fe y Entre Ríos.

Según se informó, el siniestro ocurrió en la calzada que conduce hacia Paraná, donde se registraron complicaciones para el paso de vehículos durante las primeras horas de la jornada.

Foto: Aires de Santa Fe.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las causas que originaron el accidente ni sobre la posible participación de otros vehículos.

Tampoco se informó oficialmente si hubo personas lesionadas como consecuencia del hecho.

Recomiendan circular con precaución

Tras el accidente, se solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la zona afectada.

Las autoridades y los servicios que intervienen en el lugar trabajan para normalizar la circulación y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Mientras continúan las tareas sobre la Ruta 168, se recomienda reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal presente y prever posibles demoras en el ingreso o egreso hacia Paraná.