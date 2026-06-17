 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial en departamento San Salvador

Un niño sufrió graves heridas tras un choque entre dos autos en la ex Ruta 18

El accidente ocurrió en la zona conocida como Arizona, en el departamento San Salvador. Un menor resultó con lesiones graves, mientras que el resto de los involucrados sufrió heridas leves.

17 de Junio de 2026
Niño herido grave tras choque en la ex Ruta 18.
Niño herido grave tras choque en la ex Ruta 18. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El accidente ocurrió en la zona conocida como Arizona, en el departamento San Salvador. Un menor resultó con lesiones graves, mientras que el resto de los involucrados sufrió heridas leves.

Un niño herido grave tras accidente de tránsito. El choque en la ex Ruta 18 dejó como saldo a un menor con lesiones graves y a otras personas con heridas leves. El siniestro vial ocurrió este miércoles alrededor de las 20 en el kilómetro 194 de la ex Ruta Nacional Nº 18, en la zona conocida como Arizona, departamento San Salvador.

 

Por causas que se investigan, colisionaron un Toyota Corolla, en el que viajaban un hombre junto a su pareja y su hijo menor de edad, y un Volkswagen Bora conducido únicamente por su ocupante.

 

Como consecuencia del impacto, la mujer y el niño que se trasladaban en el Toyota fueron asistidos y trasladados en ambulancia al Hospital San Miguel para recibir atención médica.

 

El menor sufrió una fractura

 

Posteriormente, el médico policial examinó a los involucrados y determinó que el menor presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de la pierna izquierda. En tanto, el resto de las personas involucradas en el siniestro sufrió lesiones de carácter leve, según se informó oficialmente.

 

En el lugar trabajó personal policial realizando tareas de prevención y ordenamiento vehicular, por lo que el tránsito permaneció asistido sobre media calzada mientras se desarrollaban las pericias correspondientes, indicaron fuentes policiales.

 

Intervención judicial

 

Además, participaron efectivos del Gabinete Criminalístico y de la Dirección Prevención y Seguridad Vial de la Departamental Villaguay. Por disposición de la Fiscalía local, se iniciaron las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

 

La investigación buscará establecer la mecánica del choque y las posibles responsabilidades, teniendo en cuenta que una de las víctimas sufrió lesiones de carácter grave.

Temas:

San Salvador Accidente Choque lesiones graves siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso