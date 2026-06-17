Un niño sufrió graves heridas tras un choque entre dos autos en la ex Ruta 18

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió en la zona conocida como Arizona, en el departamento San Salvador. Un menor resultó con lesiones graves, mientras que el resto de los involucrados sufrió heridas leves.
Un niño herido grave tras accidente de tránsito. El choque en la ex Ruta 18 dejó como saldo a un menor con lesiones graves y a otras personas con heridas leves. El siniestro vial ocurrió este miércoles alrededor de las 20 en el kilómetro 194 de la ex Ruta Nacional Nº 18, en la zona conocida como Arizona, departamento San Salvador.
Por causas que se investigan, colisionaron un Toyota Corolla, en el que viajaban un hombre junto a su pareja y su hijo menor de edad, y un Volkswagen Bora conducido únicamente por su ocupante.
Como consecuencia del impacto, la mujer y el niño que se trasladaban en el Toyota fueron asistidos y trasladados en ambulancia al Hospital San Miguel para recibir atención médica.
El menor sufrió una fractura
Posteriormente, el médico policial examinó a los involucrados y determinó que el menor presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de la pierna izquierda. En tanto, el resto de las personas involucradas en el siniestro sufrió lesiones de carácter leve, según se informó oficialmente.
En el lugar trabajó personal policial realizando tareas de prevención y ordenamiento vehicular, por lo que el tránsito permaneció asistido sobre media calzada mientras se desarrollaban las pericias correspondientes, indicaron fuentes policiales.
Intervención judicial
Además, participaron efectivos del Gabinete Criminalístico y de la Dirección Prevención y Seguridad Vial de la Departamental Villaguay. Por disposición de la Fiscalía local, se iniciaron las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
La investigación buscará establecer la mecánica del choque y las posibles responsabilidades, teniendo en cuenta que una de las víctimas sufrió lesiones de carácter grave.