Accidente en el puente Victoria-Rosario: dos vehículos chocaron de frente entre la niebla

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana sobre el puente Victoria-Rosario, en un sector de la Ruta Nacional 174 afectado por una intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 14 y tuvo como protagonistas a un automóvil Peugeot 207 y una Peugeot Partner que circulaban en sentidos opuestos.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de frente sobre la cinta asfáltica, generando importantes daños materiales.

Cómo ocurrió el choque

Según la información suministrada por las autoridades, el Peugeot 207 era conducido por un hombre de 52 años domiciliado en Rosario, quien viajaba acompañado por otro hombre de 50 años. El vehículo se desplazaba en sentido Rosario-Victoria cuando se produjo el impacto.

Por su parte, la Peugeot Partner era guiada por un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Victoria y circulaba en dirección contraria, desde Entre Ríos hacia Santa Fe.

Puente Victoria-Rosario

La colisión se produjo sobre el sector central de la calzada y afectó principalmente la parte frontal y lateral izquierda de ambos rodados.

No hubo personas lesionadas

A pesar de la violencia del impacto y de los daños ocasionados en los vehículos, las personas involucradas no sufrieron lesiones.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes requirió asistencia médica ni traslado a un centro de salud.

Mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente, se reiteró el pedido de extremar las precauciones al circular por el puente Victoria-Rosario cuando las condiciones de visibilidad se encuentran reducidas.