Video mostró el momento del choque múltiple sobre avenida Almafuerte de Paraná

Elonce accedió al video que registró el momento del fuerte choque múltiple ocurrido durante la mañana del domingo en la intersección de avenida Almafuerte y calle Héctor Fernández, en Paraná. Las imágenes muestran la violencia del impacto protagonizado por un Volkswagen Fox que terminó colisionando contra tres vehículos que se encontraban correctamente estacionados.

El siniestro fue protagonizado por un joven de 27 años que circulaba por avenida Almafuerte en sentido oeste-este y que, por causas que se intentan establecer, perdió el control del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, el Volkswagen Fox impactó contra un Peugeot 208, un Volkswagen Bora y una camioneta Chevrolet S10, provocando importantes daños materiales en los cuatro vehículos involucrados.

La alcoholemia no pudo concretarse

Tras el accidente, personal policial y agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, se intentó efectuar el test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Fox. Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse debido a que el joven no logró aportar el volumen de aire requerido por el dispositivo.

De esta manera, no fue posible determinar mediante el control si había consumido alcohol antes del siniestro.

No obstante, personas que presenciaron el hecho manifestaron a Elonce que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del choque. Asimismo, los testigos señalaron que del interior del automóvil fue retirado un parlante de grandes dimensiones tras el accidente.

Faltaba documentación obligatoria

Durante la intervención, los inspectores también constataron diversas irregularidades en la documentación del vehículo. Según se informó, el conductor no contaba con licencia de conducir ni con el seguro obligatorio exigido para circular.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso la retención preventiva del Volkswagen Fox.

Luego del impacto, el conductor manifestó sufrir dolores en la zona del pecho. Por tal motivo, una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín para una evaluación médica más completa y la atención correspondiente.

A pesar de la magnitud del choque y de los daños ocasionados, no se registraron otras personas lesionadas.