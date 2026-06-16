Un camión y dos camionetas chocaron contra un vacuno que cruzaba la ruta

Un siniestro vial se registró durante la noche del lunes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 163, cuando un camión y dos camionetas chocaron contra un vacuno que se encontraba sobre la calzada. Como consecuencia del hecho, el animal murió y los vehículos sufrieron daños materiales de distinta consideración.

Según informó Bomberos Voluntarios de Ceibas, el alerta se recibió a las 21.14 y al arribar al lugar, los rescatistas realizaron una evaluación de los vehículos involucrados y de sus ocupantes, constatando que no había personas lesionadas. De todos modos, una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas acudió preventivamente al lugar.

De acuerdo con la información recabada, el primer vehículo involucrado fue un camión térmico marca Iveco, conducido por un hombre domiciliado en Merlo, provincia de Buenos Aires, que circulaba en sentido Buenos Aires-Gualeguay.

Tras impactar contra el vacuno que estaba sobre la cinta asfáltica, una camioneta Volkswagen Amarok que transitaba en el mismo sentido también colisionó con el animal. En ese vehículo viajaban un conductor y cuatro acompañantes, todos oriundos de Tigre, Buenos Aires.

Por su parte, una camioneta Fiat Strada que se desplazaba en sentido contrario, desde Gualeguay hacia Ibicuy, también terminó embistiendo al vacuno ya caído sobre la ruta. El rodado era conducido por un hombre que viajaba junto a su hija, ambos domiciliados en Ibicuy.

Daños materiales y tránsito liberado

A raíz del siniestro, el vacuno murió en el lugar y los vehículos sufrieron daños materiales, especialmente la Fiat Strada, que debió ser retirada mediante el auxilio del corredor vial.

Posteriormente, personal de Bomberos Voluntarios procedió a retirar el animal hacia la zona de banquina para liberar la calzada y restablecer la circulación vehicular.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, efectivos de la Policía de Ceibas, personal del corredor vial y una ambulancia del Hospital Eva Duarte.

El tránsito quedó completamente normalizado alrededor de las 22.20.