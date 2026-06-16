Esperan los resultados de la autopsia para esclarecer la muerte de adolescente en Federación

Tras varias horas de búsqueda, en horas de la tarde del lunes hallaron sin vida en Federación a Thiago Ocampo, el joven de 18 años que había desaparecido el sábado tras salir de un boliche junto a sus amigos. El cuerpo fue encontrado en el fondo de una vivienda deshabitada y en refacción.

El jefe de la Departamental de Policía de Federación, comisario mayor Cristian Valdéz, brindó a Elonce detalles sobre el operativo realizado para intentar localizar al joven y explicó que la denuncia por su desaparición fue radicada por su madre el domingo alrededor de las 20.30.

"Nosotros empezamos a trabajar en la localización de Thiago el día 14, aproximadamente 20.30, cuando se recibe la denuncia por parte de la madre. En el transcurso de la noche el personal estuvo entrevistándose con los amigos, con los familiares, con los allegados", relató el funcionario policial.

La búsqueda y el hallazgo

Según explicó Valdéz, la investigación se centró desde un primer momento en reconstruir los movimientos del joven a partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad. Los investigadores habían determinado que Thiago “había salido a un local bailable y se había retirado junto a tres compañeros más, de entre 17 y 19 años", indicó.

El jefe policial señaló que durante la búsqueda recibieron numerosos datos aportados por vecinos, aunque varios resultaron ser incorrectos y dificultaron la investigación. "Recibíamos diferentes informaciones de que lo habían visto en un lugar, en otro, hasta llegamos a recibir la información de que a las 8 de la mañana estaba golpeando la puerta de su casa. Son cosas que distraen el foco y se dilatan los tiempos", sostuvo.

Finalmente, una vecina observó algo extraño en una vivienda deshabitada y dio aviso a la Policía.

Esta mujer, “observa en el fondo de una vivienda que estaba en refacción los pies de una persona. Al gritarle y arrimarse observa que estaba aparentemente dormida y pone en conocimiento al personal policial, que acude y se encuentra con esta persona lamentablemente fallecida", precisó.

Esperan los resultados de la autopsia

Consultado sobre las posibles causas del fallecimiento, Valdéz fue cauto y remarcó que se deben esperar los resultados de la autopsia que se realizará en Concordia, para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, indicó que "a simple vista”, el cuerpo del adolescente no presentaba lesiones visibles al momento del hallazgo.

El comisario explicó que en el lugar trabajaron el médico policial, el médico forense y la fiscal interviniente.

Las últimas horas de Thiago

En relación con la reconstrucción de los movimientos previos al hallazgo, Valdéz señaló que los amigos del joven declararon “que habían consumido alcohol, que llegaron a un domicilio determinado de la ciudad y luego dos se retiraron del lugar en moto. Él continuó su recorrido solo", manifestó.

Además, confirmó que la Policía cuenta con registros fílmicos claves para la investigación. "Tenemos cámaras desde los cuatro puntos cardinales y sobre todo hay una que nos va a despejar todo tipo de dudas, que focaliza el lugar de ingreso hacia el domicilio", explicó.

Según detalló, hasta el momento la investigación logró ubicar a Thiago junto a sus amigos alrededor de las 4.30 de la madrugada. "De ahí en adelante seguiremos trabajando para poder determinar cómo llegó él al lugar donde se lo encontró", indicó.

Por último, Valdés destacó el acompañamiento de la comunidad durante la búsqueda. "Federación es una ciudad donde prácticamente todos se conocen. También agradecer a los familiares y amigos que se sumaron a buscarlo en diferentes lugares, cada uno aportando su granito de arena para tratar de encontrarlo con vida", expresó. Elonce.com