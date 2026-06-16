Un camión despistó, volcó y provocó un corte total en la Ruta 12

El siniestro ocurrió a la altura del arroyo El Sauce, en el kilómetro 180 de la Ruta Nacional 12. El acoplado quedó atravesado sobre la calzada y la carga se dispersó.
La circulación vehicular se vio interrumpida durante la mañana de este martes en la Ruta 12 como consecuencia del vuelco de un acoplado que quedó sobre la calzada e impidió el paso en ambos sentidos.
El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 en el kilómetro 180 de la traza nacional, a la altura del arroyo El Sauce, cuando un camión despistó y provocó el vuelco del acoplado que transportaba.
A raíz del incidente, la concesionaria responsable del corredor vial informó cerca de las 9 que el tránsito permanecía completamente cortado debido a la posición en la que quedó el vehículo y a la carga dispersa sobre la cinta asfáltica.
Corte total y trabajos para liberar la ruta
Según se indicó, el acoplado quedó atravesado sobre la calzada, lo que imposibilitó la circulación tanto en sentido norte-sur como sur-norte de la Ruta 12.
Ante esta situación, se desplegó un operativo para remover el vehículo y despejar la zona afectada.
En el lugar trabajó personal de Conservación junto a una grúa de gran porte con el objetivo de retirar el acoplado y restablecer la circulación lo antes posib
Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona mientras se desarrollaban las tareas y extremar las medidas de precaución en los sectores cercanos al operativo.
No hubo personas heridas
A pesar de la magnitud del vuelco y de las complicaciones generadas en el tránsito, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.
Además de los equipos viales, participaron del procedimiento efectivos de Bomberos Voluntarios de Ceibas y de Médanos, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y prevención.
Mientras continúan los trabajos para normalizar el tránsito en la Ruta 12, se investigan las circunstancias que provocaron el despiste del camión y el posterior vuelco del acoplado.