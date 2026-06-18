 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Misiones

Murieron un médico y su esposa tras choque frontal sobre el tramo misionero de Ruta 12

Un médico y su esposa murieron en un trágico accidente luego de despistar y chocar de frente contra un camión en la Ruta Nacional 12, en Misiones. La noticia generó una fuerte conmoción en Eldorado, donde el profesional era conocido por su extensa trayectoria en el ámbito de la salud.

18 de Junio de 2026
Choque frontal sobre ruta 12, en Misiones
Choque frontal sobre ruta 12, en Misiones

Un médico y su esposa murieron en un trágico accidente luego de despistar y chocar de frente contra un camión en la Ruta Nacional 12, en Misiones. La noticia generó una fuerte conmoción en Eldorado, donde el profesional era conocido por su extensa trayectoria en el ámbito de la salud.

Un médico y su esposa murieron en un trágico accidente este miércoles luego de despistar y chocar de frente contra un camión en la Ruta Nacional 12, en Misiones.

 

De acuerdo con las primeras reconstrucciones las víctimas fueron identificadas como Enzo Londero, de 86 años, y su esposa, Olga María Rosch, de 76, quienes circulaban en un Toyota Corolla, a la altura de la ciudad misionera de Loreto.

 

Por causas que todavía están siendo investigadas, el vehículo despistó, cruzó hacia el carril contrario e impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz que circulaba en sentido opuesto.

 

La violencia del choque fue tal que ambos ocupantes del auto murieron en el lugar. En tanto, las personas que viajaban en el camión sufrieron lesiones leves y fueron trasladadas al Hospital de San Ignacio para recibir atención médica.

 

La noticia generó una fuerte conmoción en Eldorado, donde Londero era conocido por su extensa trayectoria profesional y por su labor al frente del Sanatorio Buddenberg, institución que presidía y con la que estuvo vinculado durante décadas.

 

A causa de su fallecimiento, el centro médico anunció que este jueves permanecerá cerrado y suspendió la atención al público durante toda la jornada.

 

A través de un comunicado dirigido a la comunidad, la institución informó que la medida fue adoptada en señal de duelo y para acompañar a los familiares, amigos y allegados del profesional.

 

Mientras tanto, la Justicia continúa con las pericias para determinar las causas que provocaron el despiste que derivó en el choque fatal.

 

En paralelo, comenzaron a multiplicarse en redes las muestras de dolor y los mensajes de despedida de pacientes, colegas e instituciones de la ciudad hacia las víctimas.

 

“Me animo a decir no hay palabras para aliviar un momento así, sólo que su familia, afectos y colegas sean alcanzados con un abrazo que sostiene y contiene”, escribió una paciente de Londero.

Temas:

Ruta Nacional 12 choque frontal misiones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso