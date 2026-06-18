Murió una mujer tras la explosión de un celular que se cargaba dentro de un auto

Una mujer de 47 años murió este jueves luego de permanecer internada durante varios días a raíz de las graves lesiones que sufrió cuando explotó un celular que estaba siendo cargado dentro de un automóvil en la provincia de Córdoba.

La víctima fue identificada como Lucila Pagani, quien viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando ocurrió el incidente sobre la ruta E-53 durante la noche del pasado domingo.

Tras la explosión, el conductor perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia una zanja ubicada al costado del camino, lo que agravó las consecuencias del episodio.

La mujer había sido trasladada de urgencia al Instituto del Quemado, donde permaneció internada en estado crítico.

Las lesiones fueron determinantes

Según se informó, Pagani sufrió quemaduras de gravedad en distintas partes del cuerpo, además de politraumatismos producto del choque posterior al estallido del celular.

Durante los días posteriores al accidente permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos y bajo asistencia respiratoria mecánica.

Su estado de salud era reservado y los médicos seguían de cerca la evolución de las lesiones ocasionadas por el fuego y el impacto.

Finalmente, este jueves se confirmó su fallecimiento debido a una grave afección en las vías respiratorias derivada de las quemaduras sufridas.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el incendio se habría iniciado cuando un celular conectado para su carga explotó dentro del habitáculo del vehículo.

La situación generó momentos de extrema tensión y provocó que el conductor se desorientara mientras intentaba controlar el automóvil.

Como consecuencia, el Renault Sandero terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural.

El siniestro combinó los efectos del incendio generado por la explosión y el posterior choque, lo que provocó severas lesiones a la acompañante.

Continúa la investigación

El conductor del vehículo, de 43 años, también resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial de la zona, aunque se encuentra fuera de peligro.

Mientras tanto, los investigadores intentan determinar con precisión qué provocó la explosión del dispositivo dentro del automóvil.

Los peritajes buscarán establecer si existió una falla en el equipo, en la batería o en el sistema de carga utilizado al momento del hecho.