Investigan un femicidio seguido de suicidio en localidad cordobesa

La comunidad de Morteros se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Natalia Delso, de 38 años, y su expareja, Juan Galván, en una vivienda de esa localidad cordobesa.

La Justicia trabaja bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia de género en la provincia y los antecedentes de los agresores liberados, publicó Aire de Santa Fe.

Cómo fue el hallazgo de los cuerpos

El dramático episodio se descubrió este lunes por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza de Morteros. Natalia había salido de su hogar por la mañana y, con el correr de las horas, dejó de responder los mensajes y llamadas de sus allegados.

Femicidio seguido de suicidio en localidad cordobesa (foto Canal 50 - Morteros)

Ante la falta de respuestas y la creciente preocupación, la familia de la víctima decidió acercarse hasta la propiedad de Galván. Al notar que nadie atendía pero los teléfonos sonaban desde adentro, ingresaron por una puerta trasera. En el sector de la cocina se encontraron con la trágica escena de ambos cuerpos y dieron aviso inmediato a la Policía.

Los antecedentes por violencia de género del agresor

La investigación, a cargo del fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Payges, rápidamente puso el foco en el pasado de Juan Galván. El presunto femicida contaba con una condena previa iniciada en 2022 por lesiones graves y leves calificadas en una causa de violencia de género contra otra expareja.

Galván había recuperado la libertad hacía poco más de un año y en ese período inició su relación con Natalia. Aunque actualmente se encontraban separados, las autoridades confirmaron que no existían denuncias previas por parte de Delso contra él.

Las primeras pericias forenses determinaron que Natalia falleció a causa de un fuerte golpe. La reconstrucción del hecho apunta a que Galván la atacó dentro de la vivienda y, posteriormente, se quitó la vida.

Qué dijo el intendente de Morteros sobre la tragedia

El intendente de la localidad, Sebastián Demarchi, expresó el dolor de la comunidad tras conocerse la noticia. En declaraciones mediáticas, precisó que Natalia era madre de tres hijos mayores de edad y que, si bien la pareja ya no convivía, mantenían un vínculo cercano hasta hace apenas unos días.

"En una ciudad como la nuestra, que ocurra esto conmociona a toda la localidad. Nos llama a pensar cuál es el rol que ocupamos como vecinos, como Estado, como instituciones y como hombres", reflexionó el jefe comunal.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica para recabar las pruebas necesarias y terminar de esclarecer la secuencia del crimen.