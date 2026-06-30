Selección Argentina: Cuti Romero se entrenó a la par y apunta a Cabo Verde

La Selección Argentina recibió una noticia alentadora en el regreso a los entrenamientos: Cristian “Cuti” Romero trabajó a la par de sus compañeros por primera vez desde el golpe que sufrió en la rodilla derecha durante el triunfo ante Austria. El defensor había sido preservado frente a Jordania y ahora volvió a quedar en consideración para el cruce ante Cabo Verde.

El plantel retomó este lunes las prácticas en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas, luego de una jornada de descanso en la que los futbolistas realizaron tareas de gimnasio en el hotel. La principal novedad fue la presencia del cordobés con botines y participando de los ejercicios junto al grupo.

Romero había salido con molestias ante Austria, en la misma rodilla donde arrastraba antecedentes de una lesión ligamentaria sufrida durante su etapa en Tottenham. Los estudios posteriores descartaron un nuevo daño en los ligamentos y el cuerpo técnico eligió no arriesgarlo en el cierre de la fase de grupos.

Cuti vuelve a estar en carrera

La recuperación de Romero le da una alternativa importante a Lionel Scaloni para armar la defensa de la Selección Argentina en el inicio de los cruces directos. Si responde bien en las próximas prácticas, podría recuperar su lugar en la zaga central junto a Lisandro Martínez.

En caso de que el defensor no llegue en plenitud, Nicolás Otamendi aparece como la principal opción para ocupar ese puesto. El marcador central fue titular ante Jordania y cuenta con la confianza del cuerpo técnico para reemplazar a Romero si fuera necesario.

La evolución de los próximos días será determinante. Aunque el regreso al trabajo grupal representa una señal positiva, Scaloni y su equipo médico buscarán evitar cualquier riesgo antes de confirmar la formación para el partido del viernes.

Más decisiones para Scaloni

La recuperación de Romero no es la única cuestión que deberá resolver el entrenador. Nicolás Tagliafico ya dejó atrás el desgarro que había sufrido durante la preparación y volvió a sumar minutos ante Jordania, por lo que podría recuperar la titularidad en el lateral izquierdo.

En ataque, la otra gran decisión pasa por definir quién acompañará a Lionel Messi. Lautaro Martínez viene de convertir ante Jordania y acumuló participación en los tres encuentros de la fase inicial, mientras que Julián Álvarez busca recuperar terreno después de la lesión de tobillo que sufrió en la previa de la Copa.

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El regreso de Cuti Romero a los entrenamientos sumó optimismo en una semana decisiva para el equipo campeón del mundo.

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