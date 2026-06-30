Despidieron a cerca de 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica

Se concentró un reclamo en la sede central del organismo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó este martes la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tras denunciar el despido sin aviso previo de 100 trabajadores del organismo. El gremio exigió la inmediata reincorporación del personal afectado y acusó al Gobierno nacional de avanzar con un proceso de desmantelamiento del sector.

La protesta se produjo luego de que los empleados fueran notificados de que sus contratos no serían renovados. Según indicaron delegados sindicales, las comunicaciones fueron enviadas a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en el marco de una nueva etapa del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

De acuerdo con la organización sindical, las cesantías alcanzaron a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de diez años de antigüedad, quienes desempeñaban funciones en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino.

Acusaciones contra el Gobierno

A través de sus redes sociales, ATE cuestionó la medida y sostuvo que el Ejecutivo busca "vaciar el organismo para rematarlo". Además, apuntó contra el presidente de la CNEA, Martín Porro.

"Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino", expresó el sindicato.

Según el gremio, mientras se desarrollaba la protesta las autoridades del organismo no brindaron explicaciones. "Están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores", manifestaron.

Protestas y reclamo de reincorporación

ATE informó que realiza una permanencia "pacífica" en la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica y que las protestas también se replican en distintas dependencias del organismo en el país.

En ese marco, el sindicato afirmó que las cesantías representan "un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo".

A primera hora de la tarde irrumpió Gendarmería en el lugar.

"Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país. Están incurriendo en una ilegalidad manifiesta; el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la estabilidad laboral en el Estado. Si actúan al margen de la ley, ¡van a terminar todos presos!", sostuvo la organización.