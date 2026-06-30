Con un gol de Haaland sobre el final, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil e irá ante Brasil

Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Dallas y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Erling Haaland en el tramo final del encuentro. El conjunto europeo enfrentará a Brasil este domingo, desde las 17 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

¡#HAALAND LE DIO LA VICTORIA A #NORUEGA EN EL FINAL! | Costa de Marfil 1–2 Noruega | Resumen

¡AY DIOS MÍO! ¡ES UN GOLAZO DE NORUEGA! Antonio Nusa y una definición deluxe para el 1-0 parcial sobre Costa de Marfil en los 16avos de final de la Copa del Mundo. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/K3W1FRnbzX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

El equipo dirigido por Stale Solbakken insinuó desde el inicio que buscaría explotar el juego aéreo con Haaland. A los dos minutos generó la primera ocasión con un centro para el delantero, aunque sin éxito. Luego, el partido cayó en un desarrollo parejo y con pocas situaciones claras.

¡CIERREN TODO! ¡¡CANDIDATAZO AL GOL DEL MUNDIAL!! Amad Diallo se amagó a toda la defensa de Noruega y se inventó esta maravilla para el empate parcial de Costa de Marfil. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PNt6ofHUJA — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Costa de Marfil tuvo sus mejores aproximaciones antes del descanso. Ghislain Konan remató a la parte externa de la red y, poco después, Nicolas Pépé no alcanzó a conectar una pelota dentro del área chica. La falta de eficacia le terminó costando cara al conjunto africano.

¡TUKI! Costa de Marfil cayó eliminada ante Noruega de la Copa del Mundo, pero la magia no faltó... ✨ ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/T29C4uFlYe — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Nusa rompió el cero y Haaland lo liquidó

Antes del descanso, Haaland avisó con un cabezazo que controló Yahia Fofana. Sin embargo, el primer gol llegó por una acción individual de Antonio Nusa, quien rompió el libreto, enganchó desde el sector izquierdo hacia el centro y sacó un potente derechazo al ángulo para establecer el 1-0.

Sobre el cierre de la primera parte, Alexander Sorloth asistió de cabeza a Haaland dentro del área, pero un defensor evitó el segundo tanto. Con pocas llegadas, Noruega se fue al descanso en ventaja gracias a su efectividad.

¡INFERNAL ORJAN NYLAND PARA SOSTENER A NORUEGA SOBRE EL FINAL Y SELLAR LA CLASIFICACIÓN A OCTAVOS DE LA COPA DEL MUNDO! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QKZovrzWxq — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

En el complemento, Costa de Marfil salió decidida a buscar la igualdad. Pépé volvió a encontrarse con una gran respuesta del arquero Orjan Nyland y, cuando Noruega desperdició una chance clara para ampliar la diferencia, llegó el empate africano. Amad Diallo encabezó una gran acción ofensiva junto a Nicolas Pépé y terminó definiendo para el 1-1 a los 73 minutos.

El goleador volvió a aparecer

Cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo suplementario, Erling Haaland apareció donde mejor se mueve: dentro del área. A los 83 minutos empujó la pelota al fondo del arco y marcó el 2-1 definitivo, alcanzando los cinco goles en apenas tres partidos del Mundial 2026.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! ¡EL OSO BLANCO! ¡¡HAALAND LE ESTÁ DANDO LA CLASIFICACIÓN A NORUEGA A LOS OCTAVOS DE FINAL!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A2zInaYgsn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

En el tiempo adicionado, Nyland salvó a Noruega con una notable atajada frente a un remate de Amad Diallo, evitando el empate y asegurando la clasificación europea.

Noruega avanzó por tercera vez a los octavos de final en cuatro participaciones mundialistas, tras haber alcanzado esa instancia en 1938 y 1998. Sin embargo, todavía busca superar esa barrera y acceder por primera vez a los cuartos de final.

Por el lado de Costa de Marfil, la eliminación llegó luego de haber conseguido un hecho histórico al superar por primera vez la fase de grupos, después de quedar eliminada en esa instancia en sus participaciones de 2006, 2010 y 2014.