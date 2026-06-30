Trabajo convocó a audiencia por despidos en Unión Bat y analiza el caso de Laboratorios Pyam

La crisis laboral en Unión Bat sumó un nuevo capítulo luego de que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocara de oficio a una audiencia entre la empresa y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, tras el despido de 105 trabajadores de la planta de Gualeguaychú. En paralelo, el organismo también interviene en el conflicto de Laboratorios Pyam, donde fueron despedidos 11 empleados y se analiza el dictado de una conciliación obligatoria.

Al respecto, la delegada de la Secretaría de Trabajo en Gualeguaychú, Cecilia Britos, aclaró a Elonce que la convocatoria prevista para el jueves próximo no constituye una conciliación obligatoria. "No es una conciliación obligatoria, sino una audiencia convocada de oficio que será encabezada por el director de Trabajo en Paraná para intentar un acercamiento entre las partes y evaluar posteriormente si se cumplen los requisitos para dictar una conciliación obligatoria", explicó.

La intervención del organismo

Britos indicó que la Secretaría tomó conocimiento de los despidos a través de publicaciones periodísticas y dispuso una actuación inmediata. "El viernes tomamos conocimiento por notas periodísticas de que se habían producido una serie de despidos. De inmediato me comuniqué con el ministro Troncoso, quien pidió una intervención activa y de oficio lo antes posible", señaló.

Como parte de esa actuación, inspectores se presentaron en la planta de Unión Bat para constatar la situación. "El lunes realizamos una constatación para verificar los despidos y evaluar si la planta continuaba con actividad. No pudimos ingresar porque desde la empresa no se permitió el acceso a los inspectores", afirmó.

“Ante la situación tan crítica que se estaba viviendo, se intentó mantener la paz social fuera de la planta y simplemente se constató la no posibilidad de ingreso”, aclaró Britos, al tiempo que mencionó que la falta en la que incurrió la firma será evaluada posteriormente por la cartera provincial.

La funcionaria explicó a Elonce que esa situación fue incorporada al expediente administrativo junto con la presentación realizada por el sindicato con sede en Zárate.

Sin confirmación oficial del cierre

Britos remarcó que, hasta el momento, la Secretaría de Trabajo no cuenta con una comunicación formal sobre el cierre definitivo de la fábrica. "No tenemos información fehaciente sobre el cierre efectivo de la planta. Sí sabemos de los despidos, pero todavía no contamos con una notificación oficial sobre el cese definitivo de la actividad", sostuvo.

Qué buscará la audiencia

La delegada explicó que el objetivo principal de la convocatoria será conocer la postura de la empresa. "Esperamos la presencia de los directivos de Unión Bat para que expliquen los motivos de esta decisión y cuál será el rumbo que piensan darle a la empresa", indicó.

Además, recordó que desde comienzos de año la Secretaría venía interviniendo en distintos conflictos vinculados con demoras en el pago de salarios. "Habíamos acompañado situaciones relacionadas con atrasos salariales, pero nunca se manifestó una decisión tan drástica como despedir a prácticamente toda la planta", afirmó.

También intervienen en el conflicto de Pyam

Britos confirmó que la Secretaría de Trabajo también tomó intervención tras los 11 despidos registrados en Laboratorios Pyam. "Tomamos conocimiento de la situación a través de una nota periodística y enviamos inspectores, quienes constataron los despidos. Posteriormente recibimos una presentación del sindicato solicitando la conciliación obligatoria y la reincorporación de los trabajadores", explicó.

La funcionaria indicó que el expediente ya fue elevado a las autoridades provinciales para su análisis. "La conciliación obligatoria todavía no fue dictada. El expediente ya fue remitido a Paraná y se está evaluando la medida. Si corresponde, podría resolverse durante el día de hoy o en las primeras horas de mañana", señaló.

Un conflicto que viene desde 2024

A diferencia del caso Unión Bat, Britos explicó que el laboratorio continúa produciendo. "Constatamos que las dos plantas de Pyam continúan funcionando. Luego de estos despidos, quedan algo más de 20 trabajadores", indicó.

También recordó que la empresa atraviesa dificultades desde hace más de un año. "Es una planta con la que venimos trabajando desde 2024 por distintos conflictos laborales. Sus representantes sostienen que atraviesan una situación económica complicada, aunque hasta el momento no presentaron pruebas que acrediten un proceso de crisis económica", expresó.

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