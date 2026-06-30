"La desazón es absoluta": preocupación por más de 100 despidos en empresas de Gualeguaychú

La crisis laboral en Gualeguaychú sumó un nuevo capítulo tras los despidos registrados en una fábrica de baterías y en un laboratorio de la ciudad. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas expresaron su preocupación por la situación de ambas empresas y confirmaron que solicitaron la intervención de la Secretaría de Trabajo para intentar revertir las cesantías.

En diálogo con Elonce, el dirigente sindical Martín Gómez relató que el conflicto comenzó el viernes pasado en la planta de Unión Bat, donde cerca de 100 trabajadores fueron despedidos de manera sorpresiva.

Los 100 operarios despedidos de Unión Bat acampan en la planta de Gualeguaychú (foto R2820)

"El turno del mediodía no pudo ingresar porque había un escribano en la puerta esperándolos para notificarles que estaban despedidos. A los compañeros que salían del turno mañana también los notificaron y a los que no estaban trabajando les avisaron por WhatsApp", explicó.

Esperan la audiencia por la fábrica de baterías

Gómez indicó que desde entonces los trabajadores permanecen frente a la planta realizando una permanencia mientras aguardan la audiencia de conciliación convocada para este jueves al mediodía en la sede de la secretaría provincial de Trabajo, en Paraná. "Estamos todos en la puerta de la fábrica haciendo un acampe con los distintos turnos. El jueves iremos a la audiencia para saber qué pretende hacer la empresa con la gente y con la fábrica, porque está en condiciones de seguir funcionando", sostuvo.

Los 100 operarios despedidos de Unión Bat acampan en la planta de Gualeguaychú (foto R2820)

El dirigente señaló que, si bien la actividad había disminuido por la caída del consumo y el ingreso de productos importados, no existían señales de un cierre inminente. "La producción había bajado, como pasa en todo el país, principalmente por las importaciones y la recesión. Pero una semana antes habíamos hablado con Recursos Humanos y nos dijeron que las ventas estaban mejorando y que la producción comenzaba a recuperarse. Nunca imaginamos que iban a cerrar y despedir a todos", afirmó.

Otro conflicto en un laboratorio

A esa situación se sumó el conflicto en Laboratorios Pyam, donde otros 11 trabajadores fueron despedidos, entre ellos tres delegados sindicales. "El dueño llegó con un escribano y comenzó a llamar de a uno a los trabajadores para notificarles los despidos. Entre ellos había tres delegados y sostiene que la nueva legislación laboral le permite despedirlos", denunció Gómez.

Además, aseguró que la empresa pretende abonar únicamente el 50% de las indemnizaciones y recordó que semanas atrás ya había cesanteado a otros ocho empleados. "Hace un mes despidieron a ocho compañeros que todavía no cobraron un peso de lo que les corresponde. Ahora repiten la misma modalidad", cuestionó.

"Fue un golpe que no esperábamos"

Uno de los despedidos, José Valenzuela, manifestó a Elonce la incertidumbre que atraviesan los trabajadores y sus familias. "La desazón es absoluta. Estamos realmente muy mal. Hace un mes ya habían despedido a ocho compañeros, sin muchos argumentos, y ahora nos tocó a nosotros. Bajaron prácticamente a la mitad el personal de la empresa", expresó.

Preocupan los despidos en dos empresas del Parque Industrial de Gualeguaychú

El trabajador aseguró que la producción continuaba normalmente y que incluso faltaba personal para sostener algunas líneas de trabajo. "No estábamos sin producir. Veníamos trabajando normalmente y había líneas que no podían activarse porque ya habían echado personal. No es cierto que no hubiera trabajo", afirmó.

Salarios atrasados y reclamos

Valenzuela también denunció importantes atrasos salariales y explicó que la empresa mantiene una deuda con los trabajadores desde hace varios meses. "Ayer ni siquiera nos habían pagado el 50% del sueldo correspondiente a mayo. Hace más de un año que cobramos los salarios en cuotas. Llegamos a percibirlos en seis o siete pagos distintos", sostuvo.

En el mismo sentido, Gómez afirmó que los empleados mantuvieron la actividad sin adoptar medidas de fuerza para permitir que la empresa pudiera recuperarse.

"Los trabajadores hicieron un enorme esfuerzo, siguieron trabajando pese a cobrar en cuotas para darle tiempo a la empresa, pero la respuesta fueron más despidos", lamentó.

El gremio solicitará nuevas audiencias

Finalmente, el secretario gremial confirmó que presentarán las denuncias correspondientes para que también se convoque a una audiencia por el conflicto del laboratorio. "Vamos a pedir la intervención de Trabajo y una conciliación obligatoria. Entendemos que la intención del gerente de la empresa, Lucas Vigliani, es desprenderse de los afiliados al sindicato y no lo vamos a permitir", concluyó.