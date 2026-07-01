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Deportes Continúa la fase eliminatoria

Tres cruces definen nuevos clasificados a octavos de final del Mundial: los horarios de los partidos

El Mundial 2026 continúa este miércoles con tres partidos correspondientes a los 16vos de final. Inglaterra enfrenta a RD Congo, Bélgica se mide con Senegal y Estados Unidos busca avanzar frente a Bosnia.

1 de Julio de 2026
Inglaterra buscará seguir en el Mundial
Inglaterra buscará seguir en el Mundial

El Mundial 2026 continúa este miércoles con tres partidos correspondientes a los 16vos de final. Inglaterra enfrenta a RD Congo, Bélgica se mide con Senegal y Estados Unidos busca avanzar frente a Bosnia.

El Mundial 2026 sigue este miércoles 1 de julio con una nueva jornada de los 16vos de final, instancia que comenzó a definir a los equipos que avanzarán a octavos. La programación incluirá tres encuentros, con el duelo entre Inglaterra y la sorprendente RD Congo como uno de los principales atractivos del día.

 

La acción comenzará a las 13, cuando Inglaterra, uno de los candidatos al título, enfrente a RD Congo en el Atlanta Stadium. El partido podrá verse en vivo por D Sports.

Más tarde, desde las 17, Bélgica se medirá con Senegal en el Seattle Stadium, también con transmisión de D Sports. El cierre de la jornada será a las 21, cuando Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, reciba a Bosnia en el San Francisco Stadium, nuevamente con televisación de D Sports.

Inglaterra busca confirmar su favoritismo

Los ingleses finalizaron como líderes del Grupo L tras sumar dos victorias y un empate. Debutaron con un triunfo por 4-2 sobre Croacia, luego igualaron sin goles frente a Ghana y cerraron la fase de grupos con una victoria 2-0 ante Panamá.

 

Del otro lado estará RD Congo, una de las revelaciones del campeonato. Los africanos avanzaron como uno de los mejores terceros luego de igualar con Portugal, caer ajustadamente ante Colombia y conseguir una remontada clave frente a Uzbekistán que les permitió acceder a la fase eliminatoria.

Bélgica y Senegal buscan un lugar en octavos

El segundo encuentro del día tendrá como protagonista a Bélgica, que fue de menor a mayor durante la fase de grupos. Tras empatar con Egipto e Irán, goleó 5-1 a Nueva Zelanda en la última fecha y terminó en el primer puesto de su zona.

 

Senegal, en tanto, logró la clasificación como uno de los mejores terceros gracias a una contundente victoria por 5-0 sobre Irak en la última jornada, resultado que le permitió mantenerse con vida y avanzar a los cruces de eliminación directa.

Estados Unidos quiere aprovechar la localía

El último partido de la jornada enfrentará a Estados Unidos con Bosnia. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino comenzó el torneo con triunfos sobre Paraguay y Australia, aunque luego cayó frente a Turquía. Pese a esa derrota, terminó primero en su grupo.

 

Bosnia, por su parte, accedió a los 16vos de final como uno de los mejores terceros. El equipo europeo empató con Canadá, perdió ante Suiza y consiguió la clasificación tras vencer a Qatar en la última fecha.

 

Partidos del Mundial 2026 de hoy, miércoles 1 de julio

 

13.00: Inglaterra vs. RD Congo – Atlanta StadiumTV: D Sports

17.00: Bélgica vs. Senegal – Seattle StadiumTV: D Sports

21.00: Estados Unidos vs. Bosnia – San Francisco StadiumTV: D Sports

Temas:

partidos Mundial 2026 Inglaterra Bélgica Estados Unidos
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