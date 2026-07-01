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Sociedad

Cronograma: se inicia el pago de haberes en la administración pública entrerriana

Este miércoles 1 de julio comenzará el pago de haberes de junio para los activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Mientras que el 14 se abonará el aguinaldo.

1 de Julio de 2026
Se inicia el pago de haberes y el SAC
Se inicia el pago de haberes y el SAC

Este miércoles 1 de julio comenzará el pago de haberes de junio para los activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Mientras que el 14 se abonará el aguinaldo.

Este miércoles 1 de julio comienza el pago de haberes de junio para la administración pública. El cronograma fue confirmado esta semana por el gobierno de Entre Ríos y también anunció la fecha del Sueldo Anual Complementario (SAC).

 

El pago de sueldos se extenderá hasta el 8 de julio. Mientras tanto, el medio aguinaldo se abonará a todos los tramos salariales el martes 14 de julio.