Cronograma: se inicia el pago de haberes en la administración pública entrerriana

Este miércoles 1 de julio comenzará el pago de haberes de junio para los activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Mientras que el 14 se abonará el aguinaldo.
Este miércoles 1 de julio comienza el pago de haberes de junio para la administración pública. El cronograma fue confirmado esta semana por el gobierno de Entre Ríos y también anunció la fecha del Sueldo Anual Complementario (SAC).
El pago de sueldos se extenderá hasta el 8 de julio. Mientras tanto, el medio aguinaldo se abonará a todos los tramos salariales el martes 14 de julio.