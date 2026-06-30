Por la crecida del río Uruguay cerraron pasos fronterizos y un puente en Misiones

Cierran pasos fronterizos y un puente en Misiones por crecida del río

Las intensas lluvias registradas en Misiones provocaron un importante incremento en el caudal del río Uruguay y el desborde del arroyo Yabebiry, situación que derivó en el cierre preventivo de dos pasos fronterizos con Brasil y en la continuidad de la clausura de un puente provisorio en el centro de la provincia.

Las medidas fueron adoptadas por organismos de seguridad y control con el objetivo de preservar la integridad de quienes transitan por estas zonas y permanecerán vigentes hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación de manera segura.

Suspendieron el paso entre San Javier y Porto Xavier

Desde las 8 de este martes, quedó cerrado el paso internacional que conecta San Javier (Argentina) con Porto Xavier (Brasil), luego de que el río Uruguay alcanzara los 6,53 metros y continuara en ascenso.

La decisión fue comunicada por la Prefectura Naval Argentina y cuenta con el acompañamiento de la Policía de Misiones, que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del río.

Según los registros oficiales, el nivel de alerta para esa zona se encuentra fijado en 8 metros, mientras que el nivel de evacuación es de 10 metros.

Inhabilitado el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz

La creciente del río Uruguay también obligó a suspender el servicio del paso fronterizo entre Panambí y Porto Vera Cruz, medida que comenzó a regir desde las 8:30 de este martes.

Al momento de la evaluación, el río registraba una altura de 7,10 metros, por lo que las autoridades resolvieron interrumpir el cruce de forma preventiva hasta nuevo aviso.

La medida fue informada por la Prefectura Naval Argentina, Sección Panambí, y permanecerá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo.

Continúa clausurado el puente provisorio sobre el arroyo Yabebiry

En tanto, también continúa inhabilitado el puente provisorio ubicado sobre el arroyo Yabebiry, en el límite entre Colonia Santo Domingo Savio y Mártires.

El paso permanece cerrado tanto para peatones como para vehículos debido al desborde del arroyo, provocado por las recientes precipitaciones.

La Policía de Misiones realiza un seguimiento permanente de la situación y recomendó a vecinos y conductores evitar circular por la zona y respetar la señalización preventiva hasta que las condiciones permitan rehabilitar el tránsito de manera segura.