Un joven de 18 años murió electrocutado mientras colocaba una chapa en una obra

Un joven de 18 años murió este lunes por la mañana tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una obra en construcción en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén. El accidente ocurrió alrededor de las 10.30 en un inmueble ubicado sobre calle Candolle al 2300, en el barrio Camino del Sol.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, el trabajador, de nacionalidad boliviana, participaba de las tareas de colocación del techo cuando intentaban elevar una chapa de aproximadamente ocho metros de largo. Por causas que son investigadas, el metal habría entrado en contacto con una línea de media tensión ubicada a escasa distancia de la construcción.

Cómo ocurrió el accidente

El comisario Rubén Pinchulef explicó que el tendido eléctrico pasaba a unos 50 centímetros de una pared de 10 metros de altura sobre la que debía instalarse la chapa.

"Los trabajos se realizaban desde adentro de la obra y, aparentemente, al ser subida con sogas, la chapa pasó para el otro lado y para nosotros tocó la línea", indicó el jefe policial.

Según precisó, dos jóvenes participaban de la maniobra. El segundo trabajador no recibió la descarga, aunque manifestó haber sentido un fuerte cosquilleo en el momento en que sostenía la chapa, por lo que la soltó inmediatamente.

Tras recibir el choque eléctrico, el joven cayó sobre otra chapa que ya había sido instalada. Sus compañeros lograron bajarlo del techo y entregarlo al personal de la ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Plottier. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de ingresar.

Intervención de peritos y corte de energía

Luego del accidente, efectivos policiales, Bomberos de la División Siniestros, peritos y personal de emergencias trabajaron en el lugar para preservar la escena y realizar las primeras pericias.

También intervino personal de la Cooperativa de Luz de Plottier, que efectuó tareas sobre la red eléctrica, lo que provocó un corte momentáneo del suministro en parte del barrio mientras se desarrollaban los trabajos.

Las autoridades señalaron además que en el frente de la obra había un andamio ubicado también a muy poca distancia de la línea eléctrica.

Desde la Cooperativa indicaron que en distintas construcciones de la ciudad suelen detectarse trabajos realizados sin respetar las distancias de seguridad respecto de las líneas de media tensión. Incluso, señalaron que habían solicitado a los responsables de la obra retirar el andamio antes de iniciar las tareas sobre la red.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad del joven fallecido. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que intentará determinar cómo ocurrió el accidente y si durante la ejecución de la obra se cumplían las medidas de seguridad exigidas para realizar tareas en cercanías de instalaciones eléctricas.