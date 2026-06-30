Este martes declaran los padres y hermanos de Loan Peña

Los padres de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, declararán este martes en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de su hijo.

Según informaron fuentes judiciales, José Peña y María Noguera serán los primeros testigos en comparecer desde las 9:30 ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Se trata de una audiencia clave, ya que el padre se referirá a su participación en el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, donde Loan fue visto por última vez tras concurrir a un naranjal.

Además, comparecerán sus hermanos Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que Catalina haría lo propio el próximo jueves.

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación, indica la Agencia Noticias Argentinas.