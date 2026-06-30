Este martes declaran los padres y hermanos de Loan Peña

Se trata de una audiencia clave, ya que el padre se referirá a su participación en el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, cuando se lo vio por última vez al pequeño Loan.
Los padres de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, declararán este martes en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de su hijo.
Según informaron fuentes judiciales, José Peña y María Noguera serán los primeros testigos en comparecer desde las 9:30 ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.
Se trata de una audiencia clave, ya que el padre se referirá a su participación en el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, donde Loan fue visto por última vez tras concurrir a un naranjal.
Además, comparecerán sus hermanos Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que Catalina haría lo propio el próximo jueves.
De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En tanto, por la investigación paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación, indica la Agencia Noticias Argentinas.