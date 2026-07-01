El presidente de la subcomisión de básquet del Club Atlético Estudiantes, Lisandro Rodríguez Signes, confirmó que la institución inició un sumario administrativo y suspendió preventivamente al colaborador involucrado en la agresión al árbitro Claudio Páez, ocurrida el domingo durante la final de la categoría U21 entre Estudiantes y Sionista. Además, sostuvo que el episodio obliga a revisar los protocolos de seguridad y afirmó que "los clubes" deben asumir un rol central para evitar nuevos hechos de violencia.

El dirigente dialogó con Elonce luego de que el Tribunal de Penas de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) sancionara al agresor con cuatro años de suspensión, una multa económica y la prohibición de asistir a cualquier competencia organizada o fiscalizada por la entidad.

Rodríguez Signes aclaró que no estuvo presente en el estadio durante el encuentro, aunque siguió el partido posteriormente y tomó intervención institucional apenas tomó conocimiento de lo ocurrido.

"Nos hacemos cargo"

"Lamentablemente yo no estuve en la cancha, pero vi después el partido por streaming. Nos hacemos cargo. Inmediatamente me comuniqué con las autoridades del Colegio de Árbitros, con las autoridades del club y puse en conocimiento los hechos para que se tomaran las medidas disciplinarias correspondientes", expresó.

Estudiantes inició sumario interno tras agresión a árbitro y pidió revisar protocolos

El dirigente explicó que la subcomisión elevó toda la documentación a la comisión directiva de la entidad. "La comisión directiva ratificó la medida que habíamos impulsado desde la subcomisión: iniciar una actuación sumaria para determinar responsabilidades y suspender provisoriamente a esta persona de todas las actividades que realizaba en representación del club y de la asistencia a las canchas mientras dure la investigación", detalló.

Además, indicó que el club informó la decisión tanto a la APB como al Colegio de Árbitros.

"Hay que empezar a actuar con prevención"

Rodríguez Signes sostuvo que el episodio debe servir para replantear el funcionamiento de la competencia y las responsabilidades institucionales. "Hay que empezar a actuar con prevención ante estas cuestiones. No podemos correr detrás de los hechos. Hay que empezar a asignarle roles a los capitanes, responsabilizar más a los clubes y trabajar sobre protocolos para evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo principal debe ser proteger a los jóvenes que participan de la actividad. "Somos los clubes los que tenemos que hacer posible que este deporte se lleve adelante de la mejor manera porque estamos tratando con chicos y no les damos un ejemplo de nada con situaciones como esta", sostuvo.

La actuación del responsable de cancha

Consultado sobre el operativo de seguridad dispuesto para ese partido, Rodríguez Signes explicó a Elonce que el agresor no cumplía funciones de responsable de cancha durante el encuentro.

"Los responsables de cancha eran otras personas, que son las que se ven inmediatamente protegiendo a Claudio Páez cuando termina el partido. Ellos acudieron enseguida a resguardar a la terna arbitral", explicó.

No obstante, reconoció que el agresor sí integraba la estructura deportiva del club. "Es delegado nuestro en la Asociación Paranaense de Básquet y colaborador de la subcomisión. Por eso también tomamos las medidas internas y dejamos sin efecto esa representación mientras se desarrolla el sumario", indicó.

La definición del torneo quedó en suspenso

Respecto de la continuidad de la final de la categoría U21 entre Sionista y Estudiantes, Rodríguez Signes anticipó a Elonce que ambos clubes analizan dejar la serie suspendida.

"Seguramente la decisión que adoptemos los dos clubes sea dejar este campeonato de U21 en suspenso. Vamos a tratar de que continúe el resto de las categorías, pero acá lo importante no es definir un torneo; lo importante es que estas cosas no pasen", afirmó.

Finalmente, insistió en que el episodio debe convertirse en un punto de inflexión para el básquet local. "Si el torneo no se termina, no se terminará. Lo importante es que entre todos los dirigentes y los clubes trabajemos para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse", concluyó.