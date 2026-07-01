Atlético Paraná y Patronato definen la Copa Túnel Subfluvial: confirmaron los ingresos para el público

La Copa Túnel Subfluvial tendrá este miércoles su definición entre Atlético Paraná y Patronato, en el estadio Pedro Mutio. Con una importante concurrencia prevista para la revancha, la Liga Paranaense de Fútbol difundió el operativo de accesos que se aplicará para ordenar el ingreso de ambas parcialidades.

Atlético Paraná llega con ventaja a esta final de la Copa Túnel Subfluvial, luego de imponerse 2 a 1 en el encuentro de ida disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Juan Ignacio Mitre convirtió los dos goles del Decano, mientras que Bartolomé Velázquez había marcado el empate parcial para Patronato.

El partido comenzará a las 20.30 y definirá al campeón de la segunda edición del certamen, organizado en conjunto por las ligas Paranaense y Santafesina de Fútbol. La revancha estaba programada desde la presentación oficial de la competencia para disputarse este 1° de julio en el Pedro Mutio.

Accesos diferenciados para cada parcialidad

Para la final de la Copa Túnel Subfluvial, los simpatizantes de Atlético Paraná deberán ingresar por calle Deán J. Álvarez, desde la intersección con Ruperto Pérez. Desde allí accederán al sector destinado al público local.

En tanto, los hinchas de Patronato deberán llegar al estadio por División de los Andes. La parcialidad rojinegra se ubicará en la tribuna de calle Maciá, mientras que el sector de barra tendrá su acceso y ubicación previstos sobre calle Avellaneda.

Accesos confirmado.

El operativo será llevado adelante por la Policía de Entre Ríos. Desde la organización solicitaron que ambas parcialidades respeten las indicaciones del personal de seguridad y los accesos establecidos, con el objetivo de evitar cruces y facilitar una entrada ordenada al estadio.

Entradas y horarios de venta

Las entradas para la definición de la Copa Túnel Subfluvial tendrán un valor de $10.000 para ambas parcialidades. La venta se realizará este miércoles, de 10 a 13, en las boleterías del Club Atlético Paraná.

Además, desde las 19 y hasta el inicio del encuentro, se habilitarán las boleterías correspondientes a cada sector de ingreso. De esta manera, el público deberá dirigirse directamente al acceso asignado según la parcialidad a la que pertenezca.

Atlético Paraná buscará sostener la diferencia conseguida en la ida para levantar el trofeo, mientras que Patronato intentará revertir la serie en condición de visitante. La Copa Túnel Subfluvial tendrá este miércoles su definición en una final que volverá a enfrentar a dos de los clubes históricos de la capital entrerriana.