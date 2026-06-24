"Tratamos de ser protagonistas en todas las canchas": las voces del triunfo de Atlético Paraná

Atlético Paraná celebró un valioso triunfo por 2-1 frente a Patronato en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial y, tras el encuentro, jugadores y cuerpo técnico coincidieron en destacar el carácter del equipo para dar el primer golpe de la serie. En diálogo con Elonce, Uriel Perpetto, el goleador Juan Ignacio Mitre y el entrenador Nicolás Suárez expresaron su satisfacción por el resultado y aseguraron que buscarán repetir la actuación en la revancha.

El conjunto dirigido por Nicolás Suárez se impuso en el estadio Presbítero Bartolomé Grella gracias al doblete de Juan Ignacio Mitre y llegará con ventaja al desquite del próximo 1 de julio, cuando la serie se defina en el estadio Pedro Mutio.

Aunque reconocieron que aún restan 90 minutos por disputar, en Atlético Paraná resaltaron la personalidad del plantel para imponerse como visitante y reafirmaron que saldrán a buscar una nueva victoria ante su gente.

Perpetto: "Estábamos convencidos de que lo íbamos a ganar"

Uno de los primeros en hablar con Elonce fue Uriel Perpetto, quien fue titular y tuvo una destacada actuación durante la victoria.

Uriel Perpetto. Foto: Elonce.

"Era un partido único y estábamos todos convencidos de que lo íbamos a ganar y lo terminamos ganando", expresó el mediocampista, quien además destacó "la humildad y el sacrificio" que mostró el plantel a lo largo de toda la competencia.

Pensando en el encuentro decisivo, el futbolista dejó en claro que el equipo no modificará su propuesta. "Vamos a salir con las mismas ganas y vamos a aguantar. Vamos a salir a ganar", afirmó. Además, agradeció el acompañamiento de los simpatizantes que se acercaron al estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Mitre valoró la entrega del plantel

La gran figura de la noche fue Juan Ignacio Mitre, autor de los dos goles que le dieron la victoria al "Gato". Tras el encuentro, el delantero remarcó la actitud del equipo y el objetivo que se habían planteado antes del partido.

Juan Ignacio Mitre, figura y goleador de Atlético Paraná. Foto: Elonce.

"Estamos contentos. Nosotros queríamos llegar a la vuelta vivos, con la posibilidad de definir en nuestra casa y se dio así. Vinimos a buscar la victoria, eso nos caracteriza. Tratamos de ser protagonistas en todas las canchas y se dio un buen resultado, por suerte", manifestó.

Mitre también destacó una de las principales virtudes del grupo. "Este plantel tiene mucha garra y muchas ganas de ganar. Eso es lo que sobresale en este plantel", aseguró.

El delantero, que ya suma cuatro tantos en la Copa Túnel Subfluvial, también vivió una noche especial desde lo personal. "Todo es gracias a mis compañeros, que me ayudan y me generan situaciones para llegar al arco y convertir. En el día de mi cumpleaños pude hacer dos goles y regalárselos a mi familia", expresó emocionado.

Suárez destacó el nivel de la Liga Paranaense

El entrenador Nicolás Suárez también analizó la victoria y resaltó el esfuerzo realizado por sus dirigidos durante toda la final.

"Estoy contento por el marco de gente. Fue una verdadera final, sabíamos que era la primera y pisamos fuerte. Ellos tienen un gran equipo y sabemos que de visitante se hacen fuertes. Trataremos de contrarrestar eso", sostuvo.

Nicolás Suárez, DT de Atlético Paraná. Foto: Elonce.

El DT también elogió el rendimiento colectivo de sus jugadores. "Los chicos corrieron los 99 minutos, jugaron muy bien y tuvimos el tercero para llevarnos una buena ventaja. Pero hicimos pie fuerte de visitante, que eso nos hace más fuertes de local", afirmó.

La ilusión está puesta en el Pedro Mutio

Suárez también valoró que los dos finalistas pertenezcan a la Liga Paranaense de Fútbol y consideró que eso refleja el crecimiento de la competencia local.

"Estoy súper feliz de que la Copa se quede en la ciudad. La primera la consiguió Patronato y es bueno saber que estamos compitiendo con buen nivel. Eso habla bien de la Liga Paranaense", señaló.