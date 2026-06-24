Atlético Paraná se quedó con la primera final de la Copa Túnel Subfluvial: le ganó 2-1 a Patronato

REDACCIÓN ELONCE
Con un doblete de Juan Ignacio Mitre, Atlético Paraná se impuso 2-1 ante Patronato –descontó Bartolomé Velázquez- en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial.
Atlético Paraná se quedó con la primera final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, derrotó 2-1 a Patronato en la noche del miércoles.
La gran figura del partido fue Juan Ignacio Mitre, quien anotó un tanto en cada tiempo de forma similar: anticipando a la zaga central. El empate parcial fue de Bartolomé Velázquez.
La definición del título se traslada al estadio Pedro Mutio el próximo miércoles 1 de julio.
Seguí las incidencias del partido
Los primeros minutos han sido con poca acción en las áreas. Lo mejor fue del elenco local, que trató con un centro de Bravo generar peligro, pero la defensa de la visita rechazó con firmeza. Hasta ahora, el partido está sin goles.
Llegó el primer gol del partido. Martín Aruga llegó hasta el fondo y Mitre anticipó a toda la defensa y a los 17 minutos, le da la primera emoción a la final. Atlético Paraná saca una ventaja importante.
Se abrió el partido tras el primer gol. Primero casi llega el segundo gol del “Gato” de pelota parada y posteriormente Milocco hizo un corte providencial para evitar el empate.
A los 24 minutos, Ilari probó de media distancia, pero su remate se fue lejos de los tres palos defendidos por Bourdet.
A los 32 minutos, casi llegó el segundo gol de Atlético Paraná. Tomás Albornoz se perfiló para su derecha, pateó, se desvió la pelota y terminó pegando en el travesaño.
Bravo ensayó un centro que se fue al arco y Borudet tuvo que esforzarse para evitar el empate de Patronato.
En el inicio del segundo tiempo, Leiva tuvo la primera para Patronato con un remate en el corazón del área, pero Bourdet logró sostener el 1 a 1.
El partido estuvo demorado algunos minutos tras una infracción al arquero talense, Bourdet, de la visita.
Por la derecha, Bravo se mostró desequilibrante con su gambeta y un centro peligroso por abajo que por poco no llega a los pies de Velázquez.
A los 16 minutos, una gran jugada de Uriel Perpetto le permitió escaparse de los defensores y tirar un centro al área chica. Allí estaba Mitre, que nuevamente le ganó a la zaga central y estampó el 2 a 1 para Atlético Paraná y su doblete en su cuenta personal.
Leo Ferrero decidió realizar un doble cambio tras el segundo gol recibido por Patronato. Metió a Luciano Strey y Valentín Villarreal en lugar de Luciano Pacco y Bartolomé Velázquez.
Tras varios minutos sin aproximaciones, Patronato llegó de la mano de Tomás Pereyra, que ingresó en el complemento, con un remate que se fue a las tribunas. El partido sigue 2-1 a favor de la visita.
A los 37 minutos, Strey probó de larga distancia y el arquero de Atlético Paraná, en dos tiempos, logró contener el remate.
Dos minutos más tarde, llegó otro intento de Valentín Villarreal, que encaró para afuera, se acomodó con su derecha y probó al arco: su remate pasó a escasos centímetros del primer palo.
En los últimos minutos, ambos equipos se prestaron la pelota, pero fue Paraná la que tuvo la última con un centro de Aruga que por poco no llega un compañero para el 3-1. Finalmente, la primera final terminó 2-1 a favor de la visita y Patronato, de querer el campeonato, deberá hacer la heroica la semana próxima.
Formaciones confirmadas
Patronato: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Thiago Vera, Enzo Galli, Alejandro Leiva; Benjamín Bravo, Valentino Gassmann, Luciano Pacco, Bartolomé Velázquez; Leandro ilari e Ignacio Giacinti. DT: Leonardo Ferrero.
Atlético Paraná: Giuliano Bourdet; Lautaro Martínez, Lucas Milocco, Josué Correa, Martín Aruga; Uriel Perpetto, Gabriel Pross, Francisco Giaccio, Tomás Albornoz; Marcos Rodríguez y Juan Ignacio Mitre. DT: Nicolás Suárez.
¿Cómo llegaron los equipos?
En el caso del Rojinegro, logró superar en este camino a La Salle, Belgrano y Universidad Nacional del Litoral para arribar a la definición del campeonato. Por otra parte, el Decano se impuso ante Independiente de Santo Tomé, Cosmos FC y Unión de Santa Fe.