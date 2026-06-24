Aumento de prepagas: cuánto subirán en julio y qué pasará con la "cuota transparente"

El aumento de prepagas para julio de 2026 ya comenzó a ser comunicado por las principales empresas de medicina privada. Según los datos informados en el registro oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las cuotas tendrán incrementos de hasta el 2,3%, dependiendo de la prestadora y del plan contratado.

Los nuevos valores, en algunos casos, se ubican por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que fue del 2,1%. En lo que va del año, los servicios de salud privada acumulan una suba del 13,2% en todo el país.

Al menos cinco de las principales compañías del sector ya confirmaron sus nuevos cuadros tarifarios para el séptimo mes del año.

Qué aumentos aplicará cada prepaga

Las empresas Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Medifé informaron incrementos del 2,1%, en línea con la inflación oficial de mayo. Por su parte, OSDE aplicará una actualización mayor que, según el plan contratado, llegará hasta el 2,3%.

Además del incremento en las cuotas mensuales, las empresas también actualizarán los valores de los copagos para aquellas prestaciones que los contemplan.

Por qué vuelven a subir las cuotas

Desde las compañías explicaron que los ajustes responden al incremento sostenido de los costos que afronta el sistema de salud privado.

Entre los principales factores mencionaron el aumento en los precios de los insumos médicos, los honorarios profesionales, los alquileres y los servicios tercerizados. Sin embargo, el continuo incremento de las cuotas también está modificando el comportamiento de los afiliados.

Según un informe de MiObraSocial.com.ar, el 49,5% de los usuarios considera que existe una alta probabilidad de abandonar su prepaga durante el próximo semestre.

Asimismo, seis de cada diez afiliados optaron por cambiarse a un plan más económico durante el último año con el objetivo de reducir gastos. En términos interanuales, el incremento promedio de las cuotas alcanza el 29,5%.

Cómo será la "cuota transparente"

En paralelo con las nuevas subas, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 16 de julio el plazo para que las empresas implementen el nuevo sistema de "cuota transparente".

El mecanismo obligará a las prestadoras a desglosar en las facturas todos los conceptos que integran el valor final del servicio, brindando mayor información a los afiliados.

De esta manera, los recibos deberán especificar el valor base del plan, los aportes y contribuciones, la carga impositiva, incluido el IVA, y los cargos adicionales correspondientes a copagos o prestaciones complementarias.

Con esta medida, el Ejecutivo busca aportar mayor claridad sobre la composición de las cuotas en un contexto de incrementos mensuales que continúan impactando sobre los usuarios de la medicina privada.