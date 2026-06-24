Escala salarial de Sanidad en julio 2026: cuánto cobrará cada categoría

La escala salarial de Sanidad en julio 2026 comenzará a aplicarse con la liquidación de los haberes devengados en junio, que se abonarán durante los primeros días del próximo mes. Luego de varios meses de negociaciones paritarias y un período de tensión en el sector privado de la salud, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias para actualizar los salarios de miles de trabajadores.

El entendimiento contempla aumentos progresivos sobre los salarios básicos y el pago de sumas fijas no remunerativas durante junio, julio y agosto de 2026, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

La recomposición salarial beneficiará al personal comprendido en los principales convenios colectivos del sector, incluyendo clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, hospitales de comunidad, servicios de emergencias médicas y medicina domiciliaria.

Cómo quedó la paritaria para junio, julio y agosto

El acuerdo estableció incrementos acumulativos sobre los salarios básicos del 3,7% en junio, 2% en julio y 1,6% en agosto.

Foto: Archivo Elonce.

Además, se definieron asignaciones no remunerativas de $90.000 para junio, $90.000 para julio y $80.000 para agosto.

El acta también incorporó una cláusula especial para agosto mediante la cual $12.000 pasarán a integrar el salario básico de la categoría inicial de cada convenio, con impacto proporcional en el resto de las escalas. Al mismo tiempo, se absorberán $10.000 de la suma fija prevista para ese mes, motivo por el cual el adicional extraordinario se reducirá a $80.000.

Los nuevos salarios para clínicas y sanatorios

Los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, correspondiente a clínicas, sanatorios, geriátricos y centros neuropsiquiátricos, percibirán en julio los nuevos salarios básicos de junio más la suma fija de $90.000.

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Entre las categorías con mayores ingresos se destacan los bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos, cuyo básico ascenderá a $1.422.958,53. Las obstétricas, instrumentadoras y cabos de cirugía cobrarán $1.294.067,57, mientras que los enfermeros de cirugía y personal técnico especializado percibirán $1.237.354,93.

En tanto, los enfermeros de piso y de áreas críticas recibirán $1.203.321,66; los camilleros $1.040.738,82; las mucamas $1.018.054,09 y el personal administrativo de primera categoría $1.139.044,11. El adicional por el Día de la Sanidad quedó fijado en $68.925,70.

Hospitales de comunidad y servicios de emergencias

Para el personal comprendido en el Convenio Colectivo 103/75, correspondiente a hospitales de colectividad o comunidad, también se aplicará el incremento junto con el pago extraordinario de $90.000.

Dentro de las categorías más altas figuran los cabos enfermeros profesionales con un básico de $1.310.984,83, los enfermeros profesionales e instructores de sala de operaciones con $1.275.228,69, y los licenciados en kinesiología y obstetricia con $1.240.301,17, publicó Iprofesional.

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Por su parte, el personal administrativo, técnicos, choferes, camilleros, mucamas y personal de servicios generales también verá reflejada la actualización salarial. En este convenio, el adicional por el Día de la Sanidad será de $71.635,17.

Cómo quedaron los salarios en emergencias médicas

El acuerdo también alcanzó al personal de emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslado de pacientes comprendido en el Convenio Colectivo 459/06.

La categoría IA tendrá un salario básico de $1.630.936,67, mientras que la categoría IB percibirá $1.293.881,19. Las categorías IIA y IIB cobrarán $1.250.996,10 y $1.203.313,68, respectivamente.

Foto: Archivo Elonce.

En tanto, la categoría III recibirá $1.181.265,71; la IV, $1.135.590,52; la V, $1.023.764,73 y la VI, $962.629,35. A todos estos importes se sumará la asignación extraordinaria no remunerativa de $90.000, mientras que el adicional por el Día de la Sanidad quedó establecido en $68.920,58.