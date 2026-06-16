Extendieron el plazo para que prepagas y obras sociales implementen la cuota transparente

El Gobierno nacional volvió a extender el plazo para que las obras sociales y empresas de medicina prepaga implementen el sistema de "cuota transparente", una herramienta que busca brindar mayor información a los afiliados sobre los costos y servicios incluidos en sus planes de salud.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1080/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y otorga 30 días adicionales para que las entidades completen las adecuaciones necesarias.

De esta manera, desde que se anunció originalmente la iniciativa, las empresas acumulan un plazo total de 210 días para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa.

Por qué se otorgó una nueva prórroga

Según explicó el Ejecutivo nacional, todavía no están dadas las condiciones necesarias para la implementación plena del régimen.

Entre los motivos señalados figuran demoras en la adaptación de los sistemas de facturación y en la actualización de los contratos que utilizan las obras sociales y prepagas con sus afiliados.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la extensión del plazo permitirá avanzar en los cambios técnicos y administrativos sin modificar los objetivos centrales de la medida.

Además, destacó que la decisión busca garantizar la protección de los usuarios y promover una mayor transparencia en el sistema de salud.

Qué es la "cuota transparente"

La denominada "cuota transparente" apunta a que los afiliados reciban información detallada sobre los importes que pagan mensualmente.

Con este nuevo esquema, las facturas deberán incluir el costo base del plan contratado, los aportes y contribuciones en los casos de derivación, los impuestos aplicados y los eventuales copagos o servicios adicionales.

El objetivo es evitar que los usuarios reciban únicamente un monto final sin conocer cómo está compuesto el valor de la cuota.