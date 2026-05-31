Alquileres, combustibles y prepagas: los aumentos que comenzarán a regir en junio

REDACCIÓN ELONCE
Junio llega con nuevos incrementos en distintos rubros de la economía. Alquileres, combustibles, medicina prepaga y servicios públicos registrarán subas que volverán a impactar sobre el costo de vida de los argentinos.
Los aumentos de junio 2026 comenzarán a regir desde este lunes e incluyen ajustes en alquileres, combustibles, medicina prepaga y tarifas de servicios públicos, una serie de incrementos que volverán a presionar sobre el bolsillo de los consumidores y sobre la evolución de la inflación.
Si bien en abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una desaceleración respecto de meses anteriores, diversos sectores continuarán aplicando actualizaciones tarifarias y contractuales durante junio, en línea con los mecanismos vigentes de indexación.
Uno de los rubros con mayor impacto será el de los alquileres, especialmente para quienes mantienen contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres.
Alquileres con fuertes ajustes
Los inquilinos alcanzados por contratos actualizados mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) enfrentarán en junio un incremento anual del 78%, según los parámetros vigentes.
La cifra representa un fuerte salto respecto de los ajustes observados durante los meses previos. En mayo, por ejemplo, la actualización había sido del 32,05%, mientras que en abril alcanzó el 31,22%.
Por otra parte, los contratos que se actualizan cada tres meses por inflación también registrarán incrementos. Según las estimaciones, la suba rondará entre el 8,8% y el 9,12%, dependiendo del índice utilizado para la actualización.
Combustibles y medicina prepaga
Los combustibles también aumentarán durante junio debido a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
Como viene ocurriendo en los últimos meses, las petroleras aplicarán los incrementos sin anuncios previos, trasladando el impacto directamente a los surtidores de todo el país.
En paralelo, las empresas de medicina prepaga informaron ajustes que oscilarán entre el 2,6% y el 2,9%, según el plan contratado, la región y cada compañía.
Servicios públicos con nuevos incrementos
Las tarifas de electricidad, gas natural y agua también llegarán con aumentos durante junio, en el marco de los esquemas de actualización mensual implementados por el Gobierno nacional.
Las nuevas facturas reflejarán ajustes vinculados a los costos de prestación y a los mecanismos de recomposición tarifaria que continúan vigentes para los distintos servicios, publicó NA.
De esta manera, junio comenzó con una nueva serie de incrementos en sectores clave de la economía doméstica, configurando un escenario que seguirá influyendo sobre el costo de vida y las expectativas inflacionarias de los próximos meses.