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Tristán Suárez sorprende a Patronato y le gana 1-0 en el Grella

Desde las 16:00 horas, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella se enfrentan Patronato y Tristán Suárez en el marco de una nueva jornada de la Primera Nacional.

31 de Mayo de 2026
Patronato enfrenta a Tristán Suárez.
Patronato enfrenta a Tristán Suárez. Foto: Captura de video.

REDACCIÓN ELONCE

Desde las 16:00 horas, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella se enfrentan Patronato y Tristán Suárez en el marco de una nueva jornada de la Primera Nacional.

La Primera Nacional tiene actividad este domingo con la presentación de Patronato como local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, enfrentándose a Tristán Suárez desde las 16:00 horas. Se puede seguir en vivo por La Cadena Entrerriana del Gol, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

 

En los primeros cinco minutos de juego, la visita se mostró más atenta en defensa y ganó metros. La primera acción de riesgo en la zona de Alan Sosa fue con una mala salida del arquero, que afortunadamente no terminó en gol.

 

A los siete minutos, Valentín Pereyra tuvo la primera acción de riesgo a favor del elenco de Paraná, pero falló en su intento al pegarle y la pelota se alejó del área del arquero de Tristán Suárez.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Impreciso Patronato en los pases, pese a haber ganado más terreno en la cancha. Por el momento, continúa sin goles en el Grella tras los primeros 15 minutos.

 

Patronato fue sorprendido a los 21 minutos y recibió el gol de contraataque. Tras un pase largo, Álvarez definió cruzado y puso 1-0 sobre Patronato.

 

 

Formaciones confirmadas

 

 

Temas:

Patronato Tristan Suarez Primera Nacional
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