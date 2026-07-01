“Soy intensa”: Graciela Alfano contó por qué busca parejas más jóvenes

Graciela Alfano volvió a hacer una confesión sin filtros sobre sus preferencias sentimentales. Invitada a un programa de streaming, participó de una dinámica en la que debía opinar sobre distintos influencers y creadores de contenido que aparecían en pantalla.

La reacción más llamativa llegó cuando le mostraron una foto de Mathias Vasile, conocido en redes como C0ker. “Sí, sí, sí, me gusta. Además, está en edad”, respondió Graciela Alfano entre risas, mientras el resto de los presentes celebraba su espontaneidad. El streamer tiene 28 años y la artista, 71.

La charla derivó en los motivos por los que la exvedette suele sentirse más atraída por hombres menores que ella. Según explicó, intentó relacionarse con personas de su generación, aunque aseguró que esa experiencia no le resultó cómoda por una cuestión de energía y afinidad personal.

La explicación de Graciela Alfano sobre sus gustos

Durante el intercambio, Graciela Alfano mencionó, con tono humorístico, que algunos de sus exparejas parecían mayores a su lado. También nombró a Matías Alé y aclaró que, pese al afecto que mantiene por él, no siente que las parejas de su edad encajen con la manera en que ella vive sus vínculos.

"Coker" Porque Graciela Alfano confesó que se siente atraída por Coker. pic.twitter.com/qvG1JIBCXo — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 30, 2026

“No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa”, sostuvo. Para la artista, el ritmo y la actitud de la otra persona son aspectos centrales a la hora de pensar en una relación.

Finalmente, Graciela Alfano dejó una definición concreta sobre el rango etario que le resulta atractivo: “Mi edad es sub-50 seguro”. La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados de su paso por el ciclo de streaming.

Quién es C0ker, el streamer que llamó su atención

C0ker es el nombre artístico de Mathias Vasile, creador de contenido argentino que desarrolla transmisiones y videos vinculados al humor, las reacciones y el entretenimiento digital. También integra la comunidad La Planta Baja, junto a otros referentes de la escena de streaming.

La aparición de su imagen en la dinámica fue suficiente para que Graciela Alfano dejara clara su opinión. Sin avanzar sobre una situación concreta ni una invitación, la exvedette aprovechó el juego del programa para exponer, una vez más, qué tipo de hombres despiertan su interés.